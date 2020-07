Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Quinton Byfield in Alexis Lafreniere, najstnika, o katerih se pred naborom najpogosteje govori. Foto: Getty Images

Če pandemija novega koronavirusa ne bi zajela sveta, bi moštva v ligi NHL na naboru že izbrala upe za prihodnost. Po novih napovedih ga bodo izpeljali oktobra, lepo priložnost, da okrepi ekipo, bo imel klub Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Loterija mu je namenila drugi izbor. Kdo so najbolj vroča imena, ki pred naborom kotirajo najvišje?

Arena Bell Centre v Montrealu bi morala biti 26. junija prizorišče letošnjega NHL nabora, a je pandemija bolezni covid-19 zapletla položaj in povsem prevetrila sezono. Ta se bo po štirih mesecih in pol nadaljevala 1. avgusta v Edmontonu in Torontu, nabor pa bodo po zadnjih informacijah izpeljali 9. In 10. oktobra. Loterija je dodobra osrečila Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki je že končal sezono. Kralji bodo imeli na jesenskem naboru novincev drugi izbor. Hokejski strokovnjaki čez lužo že lep čas analizirajo kandidate za najvišja mesta na draftu.

Alexis Lafreniere (Rimouski Océanic, QMJHL, levo krilo) Alexis Lafreniere velja za številko ena letošnjega nabora. Foto: Getty Images

Nesporna številka je Alexis Lafreniere. Osemnajstletni Kanadčan je zadnje tri sezone preživel v mladinski ligi QMJHL, v kateri je zadnje leto kot kapetan poveljeval ekipi Rimouski Océanic.

Levokrilni napadalec je na 52 tekmah vknjižil 112 točk (35 zadetkov, 77 podaj), največ med vsemi. Tudi na lestvici asistenc je bil pri vrhu, pri zadetkih je končal kot drugi. Prislužil si je naziv igralca sezone kanadske mladinske lige CHL (združuje Western Hockey League -WHL, Ontario Hockey League -OHL in Quebec Major Junior Hockey League - QMJHL) in postal najkoristnejši igralec QMJHL.

Navdušil je tudi na svetovnem mladinskem prvenstvu, na katerem je javorove liste peljal do naslova. Na petih obračunih je v statistiko dodal deset točk, izbrali so ga v ekipo all-star prvenstva, pripadla mu je nagrada za najboljšega napadalca in najkoristnejšega igralca SP.

Po besedah strokovnjakov, ki pobližje spremljajo kandidate, ga krasita vrhunska spretnost in izjemna hitrost. Kot veliko vrlino mu pripisujejo, da se v igri dobro znajde tudi pri "polni hitrosti". Gre za igralca, ki bi ga NHL ekipa lahko takoj vključila v tekmovalni ritem.

Lahko postane tretji hokejist iz QMJHL, ki je bil v zadnjih osmih letih izbran kot številka 1. Leta 2013 je Colorado izbral Nathana MacKinnona, leta 2017 pa je New Jersey Devils pokazal na Nica Hirschiera.

Zadnji igralec Rimouski Océanic, ki so ga na naboru izbrali kot prvega, je bil leta 2005 Pittsburghov kapetan Sidney Crosby.

Quinton Byfield (Sudbury Wolves, OHL, center)

Številni menijo, da bodo Los Angeles Kings izbrali 17-letnega Quintona Byfielda. Orjaškega kanadskega centralnega napadalca (194 centimetrov, 97 kilogramov) primerjajo z Anžetom Kopitarjem, ki so ga Kralji leta 2005 izbrali kot 11. Quinton Byfield je s 194 centimetri in nekaj manj kot sto kilogrami že pri 17 letih konstitucije Anžeta Kopitarja. Kot kaže, bo Kanadčan postal najvišje izbrani temnopolti hokejist v zgodovini naborov NHL. Foto: Getty Images

Mladenič se je zadnji dve sezoni kalil v dresu Sudbury Wolves v OHL. Na 45 tekmah je v statistiko vpisal 32 zadetkov in 50 podaj, v povprečju je dosegal 1,82 točke na tekmo, kar je eno od najboljših povprečij za oklepnike, mlajše od 18 let. Nekateri menijo, da Byfield še ni povsem pripravljen na debi v NHL, a da ne bi bilo presenečenje, če že pozimi (nova sezona NHL naj bi se začela decembra) zaigra v najkakovostnejši hokejski ligi na svetu.

Byfield lahko postane "najvišje" izbrani temnopolti hokejist v zgodovini, Evander Kane (Atlanta Trashers) in Seth Jones (Nashville Predators) sta končala kot četrta izbora.

Tim Stützle (Adler Mannheim, liga DEL, levo krilo)

Nemci bi lahko še drugič v zgodovini dočakali svojega rojaka med prvimi tremi novinci na naboru. Zvezdniku Edmonton Oilers Leonu Draisaitlu (2014 so ga izbrali kot tretjega) bi se lahko pridružil Tim Stützle. Osemnajstletnik naj bi se sicer bolje znašel na levem krilu, a dodaten plus pomeni dejstvo, da se dobro znajde tudi na centrskem položaju. Odlikujeta ga hitrost in pregled nad igro.

Nemški najstnik se je že spoznal s članskim hokejem, v zadnji sezoni je igral v elitni nemški ligi. V dresu branilca naslova Adler Mannheim je zbral 41 tekem. Podpisal se je pod sedem zadetkov in 27 asistenc.

Avstrijski up Marco Rossi je na 56 tekmah zadnje sezone lige OHL dosegel 120 točk. Foto: Getty Images

Marco Rossi (Ottawa 67's, OHL, center)

V soju žarometov in v kombinacijah za to, da bo izbran v prvi deseterici, je še en Evropejec. Avstrijec Marco Rossi ima za seboj odlično sezono. Če bi bil centralni napadalec Kanadčan ali Američan in nekoliko višji (meri 176 centimetrov), bi bil morda celo povsem pri vrhu nabora.

Rossi je zadnji dve sezoni preživel v ligi OHL. V prvem tekmovalnem obdobju je dosegal točko na tekmo, v drugem pa je na 56 tekmah končal s 120 (!) točkami. Soigralcem je pomagal s številnimi asistencami, 81 jih je zbral, največ med vsemi. Prav odličen pregled nad dogajanjem in podaje, ki imajo oči, so med njegovimi največjimi vrlinami. Poznavalci pravijo, da bo moral izboljšati igro v obrambi.

Cole Perfetti - fant z visokim hokejskim IQ-jem. Foto: Getty Images

Cole Perfetti (Saginaw Spirit, OHL, center)

Kanadski centralni napadalec Cole Perfetti je čez lužo znan po visokem hokejskem IQ, odličnem pregledu nad dogajanjem in organizacijo igre. V zadnji sezoni je v ligi OHL na 61 tekmah zbral 111 točk, od tega je soigralce s podajami zaposlil pri 74 zadetkih, več asistenc in točk je zbral le Rossi. Kot šibko točko pri 18-letniku navajajo drsanje, predvsem hitrost.

Jamie Drysdale bo najverjetneje prvi branilec, ki ga bodo izbrali na oktobrskem naboru novincev. Foto: Getty Images

Jamie Drysdale (Erie Otters, OHL, branilec)

Ko beseda nanese na branilce, se kot najboljši orožji nabora omenjata Jamie Drysdale in Jake Sanderson. Osemnajstletniletni Drysdale je zadnji dve leti izkušnje nabiral v ligi OHL in dosegal skoraj točko na tekmo, na 49 obračunih je devetkrat zadel in dodal 38 asistenc. Kanadčanova močna točka so odlične drsalne sposobnosti, nekateri strokovnjaki v Kanadi ga označujejo za najboljšega drsalca med vsemi kandidati na naboru. Nepogrešljiv je v igri z igralcem več.

Jake Sanderson (U.S. National U18 Team, branilec)

Sedemnajstletni Američan je bil v zadnji sezoni del ameriškega razvojnega programa do 18 let, v katerem najstnike pripravljajo na člansko kariero in skrbijo tudi za njihov razvoj zunaj ledenih ploskev.

Sin dolgoletnega NHL-ovca Geoffa Sandersona je po besedah ameriške sedme sile dober v igri s ploščkom in je strogo obrambno naravnan, je pa v zadnjem času napredoval tudi v napadu. Prihodnjo sezono naj bi igral na univerzitetni ravni, za univerzo Severne Dakote.

Lucas Raymond (Frölunda, liga SHL, levo krilo)

Naslednji Evropejec, ki naj bi se znašel med prvo deseterico izbranih, prihaja iz Švedske. Osemnajstletni krilni napadalec Lucas Raymond je večino zadnje sezone odigral za člansko moštvo trofejnega švedskega elitnoligaša Frölunde, katerega član bo v prihodnje znova Jan Muršak.

Šved Lucas Raymond je v zadnji sezoni igral med švedsko člansko elito. Foto: Reuters

Skandinavski up je soigralcem med elito pomagal na 33 tekmah, dosegel štiri zadetke in šest asistenc. Gre za hokejista, ki naj bi se dobro znašel na obeh koncih ledene ploskve, z dobrim zapestnim strelom in pregledom nad igro. Frölunda, ki ji je pomagal tudi do novega naslova v ligi prvakov, nanj računa tudi v prihodnje.

Alexander Holtz (Djurgårdens IF, liga SHL, desno krilo)

Še en Šved kotira visoko. Podobno kot rojak Raymond je tudi 18-letni Holtz skoraj vso lansko sezono preživel v najkakovostnejši švedski ligi SHL. Za Djurgårdens je odigral 35 tekem švedskega prvenstva, devetkrat zadel, dodal pa še sedem podaj.

Alexander Holtz (levo) je po zapisih hokejskih strokovnjakov, ki so ga spremljali, za zadetek nevaren tudi iz najbolj nemogočih položajev. Foto: Reuters

Opisujejo ga kot učinkovitega "organizatorja" igre z dobrim tehničnim znanjem, ki je lahko nevaren tudi iz najbolj nemogočih položajev. Če bi bil še drsalno tako dober, bi bil na naboru izbran povsem med prvimi, menijo tisti, ki so ga podrobneje spremljali, a ob tem pravijo tudi, da se bo moral ukvarjati z obrambo.

Jaroslav Askarov (SKA-Neva St. Petersburg, liga VHL, vratar)

Za konec se ustavimo še pri vratarjih, ki se redkeje znajdejo pri vrhu NHL nabora novincev. Američani so prepričani, da bo kot prvi med čuvaji mreže izbran Jaroslav Askarov.

Askarov je novembra lani pri 17. z zmago debitiral v ligi KHL:

Osemnajstletnik z desno lovilko je večino zadnje klubske sezone branil v drugi ruski ligi (VHL). Na 18 tekmah je med vratnicama SKA-Neva St. Petersburg zaustavil 92 odstotkov vseh strelov. 190 centimetrov visoki Rus, sicer redni član mlajših ruskih selekcij, je priložnost za branjenje dobil tudi na eni tekmi Kontinentalne hokejske lige in zaustavil 23 strelov od 25.

Askarov lahko po zvezdniku Tampe Andreju Vasilevskemu (19.) in Ilji Samsonovu (Washington Capitals so ga izbrali kot 22.) postane tretji Rus, ki bo na naboru lige NHL izbran prvi med vsemi vratarji.

