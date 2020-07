Kdo je največkrat "jedel" travo?

Melissa Johnson je bila ob finalu pridržana, a pozneje za svoje dejanje ni bila kaznovana. Z začetkom turnirja v Wimbledonu so vse oči uprte v ta teniški dogodek. Čeprav so londonski organizatorji, kar zadeva teniška pravila, zelo konservativni, se tudi v All England Clubu pripeti kakšna zgodba, ki nima prav veliko povezav s teniško igro. Za eno izmed njih je leta 1996 poskrbela Melissa Johnson, ki je skoraj povsem gola pritekla na igrišče in uprizorila enega največjih ekscesov na tem turnirju. Tistega leta je v Wimbledonu zmagal Richard Krajicek, ki je takrat prekinil vladavino Peta Samprasa. A to je zgodba za kdaj drugič.

V naši rubriki smo se spomnili deset najuspešnejših teniških igralk in igralcev odprte ere, ki so zmagovali na wimbledonski travi. Mnogi ljubitelji športa bi verjetno na prvem mestu pričakovali Rogerja Federerja, ki velja za enega najboljših teniških igralcev vseh časov. A v Wimbledonu ni najuspešnejši igralec, ampak ima to prvo mesto ženska. To je deset velikanov t. i. svete trave, kot imenujejo wimbledonsko travo.

Martina Navratilova Foto: Gulliver/Getty Images

1. Martina Navratilova

Kraljica teniškega turnirja v Wimbledonu je Martina Navratilova. Američanka, rojena na Češkoslovaškem, se je na turnirju posameznic kar devetkrat veselila zmage (1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 in 1990). Navratilova ni le najboljša med ženskami, ampak tudi v vsej konkurenci. Dvakrat je igrala še v finalu leta 1988 in 1989. Njeno razmerje zmag in porazov je neverjetnih 120:14, kar pomeni, da ima največ zmag na sveti travi. Poleg tega ima v Wimbledonu še sedem zmag med dvojicami in štiri zmage med mešanimi dvojicami.

"Veliko je spominov, ampak ko sem pobrala travo, je tisto, česar se ljudje verjetno najbolj spominjajo," je povedala najboljša teniška igralka Wimbledona, ki si je travo vzela 1994, ko je nazadnje igrala v finalu. "Še vedno imam tisto travo."

Roger Federer Foto: Gulliver/Getty Images

2. Roger Federer

Roger Federer spada med najuspešnejše moške Wimbledona. Švicar je do zdaj na sveti travi osvojil osem lovorik. Najprej je petkrat zaporedoma slavil v letih 2003, 2004, 2005, 2006 in 2007, nato je zmagal še v letih 2009, 2012 in 2017. Lani je bil zelo blizu nove zmage, ko je imel proti Novaku Đokoviću dve zaključni žogici, a ju ni izkoristil …

"Wimbledon je bil vedno moj najljubši turnir in bo to tudi ostal. Moji vzorniki so hodili po tem igrišču. Mislim, da sem tudi zaradi njih postal boljši igralec. Če lahko soustvarjam zgodovino v Wimbledonu, mi to veliko pomeni. Tako preprosto je to," je povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Baselčan ima v Wimbledonu razmerje zmag in porazov 101:13 in je poleg Martine Navratilove edini, ki je na wimbledonski travi dosegel 100 ali več zmag.

Serena Williams Foto: Reuters

3. Serena Williams

Tretje mesto drži Serena Williams, ki ima tako kot Steffi Graff in Pete Sampras sedem zmag. Američanka je slavila v letih 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 in 2016. Poleg tega je štirikrat igrala v finalu, prav tako pa ne moremo spregledati njenega izjemnega razmerja zmag in porazov (98:12). Pravzaprav ju ločita le še dve zmagi, da bi v odprti eri postala šele tretja igralka s tem mejnikom.

"Wimbledon je že samo po sebi posebno prizorišče. Ko samo pomisliš, kakšno zgodovino ima. To je edinstvena izkušnja. To je turnir, katerega del si želiš biti. Tako kot igralec kot tudi gledalec."

Steffi Graf Foto: Guliver/Getty Images

4. Steffi Graf

Steffi Graf je bila znana kot igralka z izjemnim začetnim udarcem in forehandom, to vse je dopolnjevala z izjemnim udarcem backhand "slice". Ta igra ji je ustrezala na travnati podlagi. To kažejo tudi njeni rezultati, potem ko je kar sedemkrat dvignila prestižno lovoriko (1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1995 in 1996). To je bil njen najuspešnejši turnir za grand slam, potem ko je na OP Francije zmagala šestkrat, petkrat na OP ZDA in štirikrat na OP Avstralije.

Nemka se je leta 1999 upokojila. Takrat so jo vprašali, katera zmaga ji največ pomeni. V poplavi njenih uspehov je izbrala prvo zmago v Wimbledonu.

"Verjetno je kar nekaj takih, ki izstopajo, ampak vseeno moram povedati, da je bila prva zmaga v Wimbledonu zame vedno nekaj posebnega. Ko sem odraščala, sem vedno gledala ta turnir in mi največ pomeni."

Pete Sampras Foto: Gulliver/Getty Images

5. Pete Sampras

Peto mesto si je prislužil Američan Pete Sampras, ki ima v svoji vitrini sedem wimbledonskih zmag. Najprej je zmagal v letih 1993, 1994 in 1995, nato je še štirikrat zaporedoma zmagal v letih 1997, 1998, 1999 in 2000. Edini poraz mu je leta 1996 v četrtfinalu prizadejal Richard Krajicek.

"Ko stopiš na osrednje igrišče, je kot v Meki. OP ZDA, OP Francije so izjemna prizorišča, ampak osrednje igrišče v Wimbledonu je vedno nekaj posebnega, ko stopiš nanj."

Venus Williams Foto: Reuters

6. Venus Williams

Na šestem mestu je Venus Williams. Američanka je zbrala enako število zmag kot Novak Đoković in Bjorn Borg (5). Danes 40-letna teniška igralka je slavila leta 2000, 2001, 2005, 2007 in 2008. Razlog, da si je priborila mesto pred Đokovićem in Borgom? Medtem ko sta fanta poleg petih zmag dosegla še vsak po en finale, je Venus dosegla še štiri. Prav tako pa ima tudi več doseženih zmag (89:17).

"Vse življenje sem trdo delala, da sem prišla do sem. Veliko sem žrtvovala. Imela sem veliko poškodb in veliko težkih porazov. Nisem pustila, da mi to pride do živega. Trdo sem delala in verjela v trenutkih, ko nisem imela razloga. Včasih sem tako slabo igrala."

Novak Đoković Foto: Reuters

7. Novak Đoković

Sedmo mesto zaseda Novak Đoković, trenutno prvi igralec sveta. Nole je izbral enako število zmag kot Bjorn Borg (5), a ima večje število zmag (72), medtem ko jih je Borg zbral 51. Đoković se še zelo dobro spominja, ko je prvič igral na sveti travi. Še kako živ je epski finale iz leta 2019, ko je v finalu igral proti Rogerju Federerju. Beograjčan je zmagal v letih 2011, 2014, 2015, 2018 in 2019.

"Ko sem prvič igral v Wimbledonu, sem prvič igral na travi. Nikoli prej nisem igral na travi. Mislim, da sem bil takrat star 17 let. To je bila zame posebna izkušnja. Vedno sem sanjal, da bi bil del tega turnirja. Na koncu sem dobil priložnost zmagati, in to na osrednjem igrišču. To je bilo nekaj, o čemer sem vedno sanjal."

Bjorn Borg

8. Bjorn Borg

Bjorn Borg je morda bolj poznan po zmagah na OP Francije, kjer je zmagal šestkrat. Zelo uspešen pa je bil tudi v Wimbledonu, kjer je slavil petkrat. Še bolj zanimivo je, da je slavil kar pet let zaporedoma (1976, 1977, 1978, 1979 in 1980). Zelo blizu je bil tudi leta 1982, ko ga je v finalu premagal John McEnroe. To je bil za Šveda zadnji nastop v Wimbledonu.

"Wimbledon je bil zame vedno nekaj posebnega," je leta 2016 za CNN povedal Šved. To je bil vedno turnir, o katerem je večina igralcev, morda vsi igralci na svetu, sanjala. Ko stopiš skozi ta vrata, je nekaj posebnega. Na Wimbledon imam vedno lepe spomine."

Billie Jean King Foto: Gulliver/Getty Images

9. Billie Jean King

Če bi se odprta era začela prej, bi bila Billie Jean King na prestižni lestvici uvrščena višje. Američanka je znana tudi po tem, da se bori za enakopravnost žensk. Billie je na Wimbledonu zmagala leta 1968, nato še 1972, 1973 in 1975. Zmagala je tudi v letih 1966 in 1967, ki pa ne štejeta v obdobje odprte ere.

"Ko sem odraščala, se je vse dogajalo okrog Wimbledona. Kot majhna deklica sem vse prebrala. Poznala sem vse zmagovalce v posamični konkurenci, v dvojicah in mešanih dvojicah – na koncu sem tudi sama igrala tam."

"Vsak turnir je bil drugačen. Vedno se dogaja v različnem obdobju tvojega življenja. Leta 1966 je bil zame preboj. Zmaga naslednje leto mi je veliko pomenila, saj je to pomenilo, da ni bilo napak."

Chris Evert Foto: Gulliver/Getty Images

10. Chris Evert

Chris Evert je v svoji karieri osvojila tri wimbledonske lovorike (1974, 1976 in1981). V njuno kategorijo spadata tudi John McEnroe in Boris Becker, ki še danes velja za najmlajšega zmagovalca turnirja. Evertova je oba legendarna igralca prehitela po razmerju zmag in porazov in številu finalov, ki jih je odigrala v Wimbledonu. Chris Evert ima razmerje zmag in porazov 96:15, medtem ko je igrala v sedmih finalih (1973, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984 in 1985).