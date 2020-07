Večina športnikov z vrha lestvice najbolj bogatih pogodb (gre za zneske pred obdavčenjem, v katere niso všteta sponzorska sredstva) prihaja iz bejzbolske lige MLB, v kateri podpisovanje dolgoročnih sodelovanj ni nobena redkost, prav tako ne velike vsote, ki jih vodilni namenijo svojim zvezdnikom. Med deseterico je po pisanju dailymail.co.uk le en nogometaš, in sicer Neymar.

Patrick Mahomes, ameriški nogomet (NFL) – 503 milijoni ameriških dolarjev

Vodilni možje aktualnega prvaka lige NFL Kansas City Chiefs so v ponedeljek oznanili, da bodo za svojega zvezdnika Patricka Mahomesa globoko segli v žep. Tako bogate pogodbe do zdaj v profesionalnem športu ni sklenil še nihče. Ameriški mediji poročajo, da je 24-letnik podpisal desetletno sodelovanje, s katerim na bi zaslužil skoraj 503 milijone ameriških dolarjev (okoli 446 milijonov evrov).

Kansas City je v Teksasu rojenega podajalca na naboru lige NFL leta 2017 izbral kot desetega po vrsti. Mahomes je svojo vrednost pokazal že v uvodni sezoni, ko je postal novinec leta, v naslednjem tekmovalnem obdobju so ga izbrali za najkoristnejšega igralca lige (MVP), februarja pa jih je po 50 letih čakanja popeljal do drugega naslova.

24-letnik zvezdnik ameriškega nogometa in Kansas City Chiefs so se dogovorili za desetletno podaljšanje sodelovanje v vrednosti dobrih 500 milijonov ameriških dolarjev. Foto: Reuters Mahomes bo pri Kansas City Chiefs ostal vsaj do vključno leta 2031, saj bo pred začetkom rekordne pogodbe oddelal še dve leti veljavne pogodbe. Z njo zasluži »le« slabe tri milijone dolarjev na leto, medtem ko bo po novi pogodbi prejemal v povprečju 50 milijonov ameriških dolarjev. Že v prvem letu skoraj 25 milijonov dolarjev, največ v letu 2027 (skoraj 60 milijonov dolarjev). Mahomes je s tem presegel letni rekord v ligi NFL, 35 milijonov, ki jih pri Seattle Seahawks prejema podajalec Russell Wilson.

Kljub velikim številkam pa v povprečju ne bo najbolje plačani športnik, prav tako pa njegova povprečna plača (le iz naslova kluba) ne bo med najvišjimi. Po podatkih Forbesa, ki vključujejo še finance iz sponzorskih pogodb, so pri vrhu športniki z več kot sto milijoni dolarjev na leto (gre za znesek pred obdavčitvijo).

Trenutno je na prvem mestu teniški igralec Roger Federer (106,3 milijona dolarjev). Skoraj celoten znesek (sto milijonov) dobi od pokroviteljev. Sledita Cristiano Ronaldo (105 milijonov dolarjev) in Lionel Messi (104 milijone dolarjev, od tega 72 milijonov plače pri Barceloni), ki sta se v zadnjih štirih letih trikrat izmenjala na prvem mestu, a sta zaradi koronavirusa dobila nižje plače.

Mediji čez lužo so prepričani, da bo Mahomes težko prejel celoten znesek, precej bolj verjetno je, da bo na koncu več denarja iz klubske blagajne prejel drugi z lestvice Mike Trout.

Mike Trout, bejzbol (MLB) – 426 milijonov ameriških dolarjev

Mike Trout - bejzbolski rekorder. Foto: Getty Images

Dobro leto je absolutni rekord držal igralec bejzbola Mike Trout, ki bo, kot kaže, v mestu angelov vztrajal vso kariero. Američan je marca lani pri 27 letih z moštvom Los Angeles Angels sklenil 12-letno pogodbo, vredno 426,5 milijona dolarjev (dobrih 377 milijonov dolarjev).

Osemkratni all-star lige MLB, trikratni MVP sezone in sedemkratni prejemnik nagrade za najboljšega obrambnega igralca na leto v povprečju prejme 35,5 milijona dolarjev.

Canelo Alvarez, boks – 365 milijonov dolarjev

Saul Canelo Alvarez se je s spletno televizijo DAZN dogovoril za 11 dvobojev in 365 milijonov ameriških dolarjev. Foto: Getty Images

Mehiški boksar Saul Canelo Alvarez se je leta 2018 s spletno televizijo DAZN dogovoril za precej donosen posel. Večkratni svetovni prvak v različnih kategorijah je z DAZN, ki prenaša boksarske obračune, podpisal pogodbo v vrednosti 365 milijonov dolarjev za 11 dvobojev.

Mehičan – pred časom se je v dopinškem primeru zagovarjal, da so prepovedane snovi v njegovo telo prišle z okuženim mesom – ima za seboj 56 dvobojev. V statistiki ima 53 zmag (36 KO), dva neodločena izida in poraz proti Floydu Mayweatherju.

Neymar, nogomet – 350 milijonov dolarjev

Neymar je s PSG podpisal petletno pogodbo v vrednosti 350 milijonov ameriških dolarjev. Foto: Reuters

Lastnik najbolj zajetne pogodbe med nogometaši je Neymar. Brazilec je leta 2017 iz Barcelone prestopil v Paris Saint-German za 222 milijonov evrov, kar je bilo še enkrat več, kot je znašal prejšnji rekord. S francoskimi prvaki je sklenil petletno pogodbo v vrednosti 350 milijonov dolarjev (dobrih 310 milijonov evrov).

Neymar je na Forbesovi lestvici največjih športnih zaslužkarjev na četrtem mestu. Pred njim sta Ronaldo in Messi. Argentinec ima med vsemi najvišjo letno plačo (72 milijonov), Brazilec pa pri PSG prejme 70,5 milijona dolarjev na sezono, dodatnih 25 milijonov dobi od pokroviteljev.

Bryce Harper, bejzbol (MLB) – 330 milijonov dolarjev

Bryce Harper lepe denarce služi pri Philadelphia Phillies. Foto: Getty Images

Kratek čas je največji znesek na športni pogodbi pripadal še enemu igralcu iz najkakovostnejše bejzbolske lige. Bryce Harper se je lani iz Washington Nationals preselil k Philadelphia Phillies, pri katerem so mu ponudili kar 13-letno pogodbo v vrednosti 330 milijonov ameriških dolarjev (dobrih 292 milijonov evrov). Le mesec pozneje je njegov rekord izboljšal Trout.

Tudi preostalih pet lastnikov top 10 pogodb prihaja iz lige MLB, vsi so sklenili dolgoročne pogodbe.

Giancarlo Stanton, bejzbol (MLB) – 325 milijonov dolarjev

Giancarlo Stanton se je leta 2014 za precej visoko pogodbo dogovoril z Miami Marlins, a se je po treh letih preselil v New York. Foto: Getty Images

Američan Giancarlo Stanton je zgodovino pisal leta 2014, ko se je z Miami Marlins dogovoril za 13-letno pogodbo in 325 milijonov ameriških dolarjev (288 milijonov evrov). Stanton ni ostal pri ekipi iz Miamija, konec leta 2017 se je preselil k New York Yankees, katerega dres nosi še danes.

Gerrit Cole, bejzbol (MLB) – 324 milijonov dolarjev

Eden najboljših podajalcev lige Gerrit Cole nosi opravo New York Yankees. Foto: Getty Images

Tudi pri New York Yankees so poskrbeli za astronomsko pogodbo. Konec lanskega leta so v svojo vrsto za devet let in 36 milijonov dolarjev na sezono zvabili enega najboljših podajalcev lige Gerrita Cola. Menedžer Aaron Boone je ob sklenitvi sodelovanja dejal, da znesek za tako dobrega igralca nikakor ni prevelik.

Manny Machado, bejzbol (MLB) – 300 milijonov dolarjev

Mannyja Machada so si želeli pri Chicago White Sox, a jim ni uspelo konkurirati ponudbi San Diego Padres. Foto: Getty Images

Po slovesu od LA Dodgersov se je bejzbolski svet spraševal, kjer bo pristal Manny Machado. Mnogi so ga že videli v dresu Chicago White Sox, a si vodstvo kolektiva iz vetrovnega mesta ni moglo privoščiti tako ogromne finančne pogače, kot so jo pripravili pri San Diego Padres.

Machado je na koncu podpis oddal na pogodbo slednjega, dogovorili so se za desetletno sodelovanje, ki mu pred obdavčitvijo prinese 300 milijonov ameriških zelencev (skoraj 270 milijonov evrov).

Nolan Arenado, bejzbol (MLB) – 260 milijonov dolarjev

Nolan Arenado je "finančni" rekorder Colorado Rockies. Foto: Getty Images

Nolan Arenado je leta 2019 svoje udejstvovanje pri Colorado Rockies podaljšal za osem let in 260 milijonov dolarjev. Gre za najvišjo pogodbo kluba, po kateri Američanu namenijo 32,5 milijona dolarjev na leto.

Miguel Cabrera, bejzbol (MLB) – 248 milijonov dolarjev

37-letni Miguel Cabrera pri Detroit Tigers vztraja od leta 2008, pogodba ga veže do leta 2023. Foto: Getty Images

Zvezdnik bejzbola Miguel Cabrera je leta 2014 postavil rekord v zaslužku v zgodovini severnoameriške lige MLB. Venezuelec je takrat sodelovanje z Detroit Tigers, ki jim je predan od 2008, podaljšal za osem sezon in 248 milijonov dolarjev. 37-letnik bo po obstoječi pogodbi v klubu še tri leta.