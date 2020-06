Baseballska sezona se zdi vse manj verjetna: 40 pozitivnih primerov

Vodstvo baseballske lige MLB je minuli teden odkrilo 40 primerov covida-19 med igralci in osebjem, je poročal US Times. To pomeni, da so pozitivni primeri le še prilili olje na ogenj pogovorov med vodstvom lige in igralci, ki so na nasprotnih bregovih. Sezona 2020 se zaradi pandemije covida-19 sploh še ni začela in se vse bolj odmika.