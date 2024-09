Bejzbolisti White Sox podrli črn rekord

Bejzbolisti White Sox so se s 120. porazom v sezoni že minulo nedeljo izenačili z New York Mets iz leta 1962. Nato so osupljivo zmagali na treh zaporednih tekmah proti Los Angeles Angels in se za nekaj dni še izognili neslavnemu rekordu.

Zdaj jih čakata še dve tekmi proti tigrom v Detroitu, preden bodo lahko zagrnili zastor nad najslabšo sezono v moderni dobi lige MLB, piše francoska tiskovna agencija AFP.

"To ni leto, ki smo si ga želeli," je dejal Grady Sizemore, ki je prevzel mesto začasnega managerja ekipe, ko so White Sox avgusta odpustili Pedra Grifola.

"To gotovo niso tiste številke, ki jih želimo. Toda to ne pomeni, da gre za popoln poraz. Na tem lahko gradimo. Iz tega se lahko kaj naučimo in postanemo boljši," je dodal Sizemore.