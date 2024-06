Poslovila se je baseballska legenda

Baseballska legenda Willie Mays, eden največjih igralcev severnoameriške poklicne lige v baseballu MLB, priljubljen zaradi svoje spretnosti in atletske prefinjenosti, je umrl v torek v starosti 93 let, so sporočili člani njegove družine in njegova nekdanja ekipa San Francisco Giants, poročajo tiskovne agencije, med njima AFP in dpa.

"Moj oče je umrl mirno s svojimi najdražjimi ob sebi," je sporočil njegov sin Michael Mays.

Predsednik Giants Greg Johnson je dejal, da je Mays, prvi temnopolti igralec, ki je bil kapetan kluba v Major League Baseball, pustil pečat, ki je segal daleč onkraj njegovega športa.

"Imel je velik vpliv ne samo na bejzbol, ampak tudi na strukturo Amerike. Bil je navdih in junak, ki se ga bomo vedno spominjali in ga bomo zelo pogrešali," je dejal.

Komisar lige MLB Rob Manfred se je poklonil zvezdniku, ki je navdihnil "generacije igralcev in navijačev".

Foto: Reuters Mays, ljubkovalno znan kot "Say Hey Kid", je bil rojen v Alabami leta 1931 in je leta 1948 prvič igral bejzbol z ekipo Birmingham Black Barons iz takratne rasno ločene ameriške lige za temnopolte.

Nato so ga leta 1950 izbrali New York Giants, debitiral pa je v sezoni 1951, ko je dosegel 20 domačih baz in osvojil odličja za najkoristnejšega igralca MVP.

Tri leta pozneje je velikanom pomagal osvojiti svetovno serijo, finale lige MLB, zadnji naslov franšize pred selitvijo v San Francisco.

Mays se je upokojil leta 1973 in končal kariero pri New York Mets, potem ko je od leta 1951 do 1972 igral za Giants. Leta 1979 je bil sprejet v hram slavnih baseballa.

Ameriški predsednik Barack Obama mu je leta 2015 podelil predsedniško medaljo svobode.

