Igralci baseballa pripravljeni igrati pred praznimi tribunami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sezona v severnoameriški Major League Baseball (MLB) bi se morala začeti 26. marca, a je tudi to tekmovanje zaradi pandemije koronavirusa prestavljeno vsaj do maja. Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, pa se liga pripravlja tudi na igranje pred praznini tribunami, kar so igralci že sprejeli.