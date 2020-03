Olimpijske igre v Tokiu med junijem in septembrom 2021?

"Mislim, da moramo razmišljati prav o tem obdobju. Upam, da bomo ustrezno rešitev lahko sprejeli že v naslednjem tednu," je še dejal Mori.

Zaradi pandemije koronavirusa je Mednarodni olimpijski komite (MOK) v dogovoru z japonskimi organizatorji in političnim vodstvom države sporočil, da iger v načrtovanem datumu med 24. julijem in 9. avgustom letos ne bo. Skupaj so določili časovni okvir, ki predvideva, da se morajo igre izvesti do poletja 2021.

Foto: Getty Images



Kyodo News piše, da bo MOK odločitev o novem terminu sporočil najkasneje v treh tednih.

Iskanje novega termina je težavno zaradi prepolnega koledarja v letu 2021, kjer se je večini svetovnih prvenstev zdaj pridružilo še evropsko prvenstvo v nogometu, ki je prav tako prestavljeno za leto dni. Novi roki pa bodo v prestavitev tekmovanj prisilili tudi Mednarodne športne zveze, vse te spremembe pa se bodo morale uskladiti tudi s televizijskimi hišami, ki imajo plačane pravice prenosov. Prav zato se MOK-u z izborom datuma že mudi.

