Čeferin verjame, da lahko rešijo sezone, ne izključuje pa niti predčasnega konca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Sezona se lahko reši, če se tekme pričnejo sredi maja ali junija, pogojno tudi konec junija. V primeru kasnejšega termina bi bila sezona izgubljena," je za omenjeni italijanski časnik dejal Slovenec na čelu evropske nogometne družine in dodal, da ima Uefa pripravljene "načrte A, B in C", ki jih bo uporabila glede na okoliščine.

Čeferin je dejal, da dnevno potekajo pogovori s predstavniki vseh nacionalnih zvez in predstavniki klubov na stari celini. Nobena končna odločitev še ni sprejeta, ob tem pa je še dodal, da ni zagovornik, da bi se velike nogometne tekme igrale pred praznimi tribunami.

V času pandemije novega koronavirusa trenutno le v Belorusiji igrajo nogomet, v drugih državah so nogometna tekmovanja prekinjena.

Preberite še: