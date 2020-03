Zvezdniki, ki jim je Čeferin ''polepšal'' dan

Evropska nogometna zveza (Uefa) je prejšnji torek pod vodstvom predsednika Aleksandra Čeferina prestavila evropsko prvenstvo. Največji nogometni dogodek, kar ga pozna stara celina, bo zaradi pandemije koronavirusa potekal šele leta 2021. Športni svet ne skriva slabe volje in razočaranja, ker je (letos) zaradi višjih sil ostal brez prvovrstnega spektakla, obstaja pa tudi skupina igralcev, med njimi ne manjka zvezdnikov iz velesil, ki jim gre odločitev na roko. Spremlja jih namreč sreča v nesreči, saj so dobili dodaten čas za odpravo poškodb ali slabe forme.

Nogometni ljubitelji bodo poleti ostali brez načrtovane zabave. Evropsko prvenstvo je zaradi pandemije koronavirusa prestavljeno na leto 2021. Selektorji udeležencev tekmovanja so morali čez noč pozabiti na temeljite priprave, s katerimi bi z izbranci pilili formo pred vrhuncem leta, malce starejši igralci, ki so razmišljali o tem, kako bi se lahko po letošnjem Euru poslovili od državnega dresa, so se znašli v precepu, 16 reprezentanc bo v dodatnih kvalifikacijah obračunalo med seboj ob kakšni drugi priložnosti, na tisoče navijačev, ki so že kupili vstopnice in si rezervirali namestitev v enem izmed 12 prizorišč največjega evropskega nogometnega dogodka, pa čaka korenita sprememba načrtov. Odločitev o tem, kako bo Euro na sporedu šele prihodnje leto, je tako ali drugače prizadela vse.

Kdo je največ pridobil?

Evropsko prvenstvo naj bi po novem načrtu potekalo od 11. junija do 11. julija 2021. Foto: Reuters Med vsemi udeleženci prvenstva pa se najdejo tudi igralci, ki jim prestavitev dogodka za eno leto po svoje celo ustreza. Največji dobitniki so nogometaši, ki so trenutno na seznamu poškodovanih in bi se bili primorani spustiti v vedno nepredvidljivo bitko s časom. Spopadali bi se z vprašanjem, ali se bodo še pravočasno vrnili na zelenico pred 12. junijem, ko bi se po prvotnem scenariju v Rimu moralo začeti evropsko prvenstvo.

Kar nekaj selektorjev si je grizlo nohte, ko je razmišljalo, ali bodo lahko na Euru nastopili z najmočnejšo zasedbo ali bo moral kateri izmed zvezdnikov plačati davek poškodbam in zaradi slabše pripravljenosti izpustiti veliko tekmovanje. Zdaj, ko je Euro prestavljen na leto 2021, je teh skrbi bistveno manj. Poškodovanim igralcem se ponuja priložnost, da na največjem tekmovanju v nogometni Evropi zaigrajo polno pripravljeni in povsem zdravi. Podobno velja za tiste, ki bi zaradi skromne tekmovalne forme najraje pozabili na sezono 2019/20.

Seznam zvezdnikov, ki so ob prestavitvi Eura na poletje 2021 deležni takšne sreče v nesreči, je zajeten. Na njem so tudi reprezentanti vodilnih nogometnih velesil, ki spadajo med favorite za osvojitev evropskega naslova. Preverite!

Harry Kane (Anglija):

Kapetan angleške nogometne reprezentance, najboljši strelec svetovnega prvenstva leta 2018 in prvi as londonskega Tottenhama je zaradi poškodbe stegenske mišice na levi nogi v tem koledarskem letu odigral le 75 minut. Na zelenice se je nameraval vrniti konec aprila, a mu zdaj ne bo potrebno tvegati, če poškodba takrat še ne bo povsem odpravljena. Foto: Reuters

Niklas Süle (Nemčija):

Branilec Bayerna in obrambni steber nemške izbrane vrste Niklas Süle je z nogometnih igrišč odsoten že skoraj pol leta. Oktobra si je na dvoboju proti Augsburgom poškodoval levo koleno, v začetku tega meseca pa je se je pridružil soigralcem in začel z lažjimi treningi. Foto: Reuters

Memphis Depay (Nizozemska):

Nizozemec Memphis Depay si je decembra strgal zunanjo križno vez levega kolena. Do takrat je bil najboljši strelec Lyona. Okrevanje bo trajalo veliko časa. Če Uefa ne bi prestavila Eura na leto 2021, nizozemski zvezdnik na njem ne bi nastopil. Foto: Getty Images

Nicolo Zaniolo (Italija):

Mladi zvezdnik Rome Nicolo Zaniolo je v začetku tega koledarskega leta utrpel hudo poškodbo kolena. Na tekmi z Juventusom (1:2) si je poškodoval kolenske vezi in že končal sezono. Foto: Reuters

Eden Hazard (Belgija):

Belgijski as Eden Hazard bo zaradi poškodbe desnega gležnja počival vsaj še nekaj mesecev. Pred kratkim je opravil operacijo v Dallasu, kjer se je srečal tudi s slovenskim košarkarskim zvezdnikom Luko Dončićem. Foto: Reuters

Marco Asensio (Španija):

Španski reprezentant Marco Asensio si je na lanskoletni pripravljalni tekmi madridskega Reala proti Arsenanu strgal križno vez levega kolena. Od takrat še ni zaigral za bele baletnike, a se njegovo zdravstveno stanje izboljšuje iz dneva v dan. Foto: Reuters

Paul Pogba (Francija):

Francoski reprezentant Paul Pogba je v tej sezoni, v kateri ima veliko zdravstvenih težav, za rdeče vrage odigral le sedem tekem. Zaradi poškodbe gležnja v tem koledarskem letu sploh še ni zaigral za Manchester United, vse glasnejše pa so govorice, da bo po prihodu Bruna Fernandesa poleti zapustil Old Trafford. Foto: Reuters

Ricardo Pereira (Portugalska):

Desni branilec portugalske reprezentance, ki bo na Euru branila naslov, Ricardo Pereira bo zaradi hude poškodbe kolena počival vsaj do avgusta. Poškodoval se je na pokalni tekmi Leicester Cityja proti Aston Villi. Foto: Reuters

Marcus Rashford (Anglija):

Mladi napadalec Manchester Uniteda je zaradi poškodbe hrbta izpustil zadnjih 13 tekem rdečih vragov. Foto: Reuters

Marco Reus (Nemčija):

Zvezdnik Borussie Dortmund si je prejšnji mesec na pokalni tekmi z Werderjem poškodoval mišico (dimlje) na levi nogi. Rumeno-črni so brez kapetana v ligi prvakov izpadli proti PSG. Foto: Reuters

Tammy Abraham (Anglija):

Mladi napadalec Chelseaja Tammy Abraham ima težave z desnim gležnjem vse od januarja. Foto: Reuters

Steven Bergwijn (Nizozemska):

Tottenham v tem letu nima sreče z zdravjem igralcem. Nizozemec Steven Bergwijn je prišel pozimi kot draga in pomembna okrepitev, a si je v začetku tega meseca poškodoval levi gleženj. Trener Jose Mourinho je takrat namignil, da je nekdanji as PSV najverjetneje že končal sezono. Foto: Reuters

Ousmane Dembele (Francija):

Francoski napadalec Ousmane Dembele, ki po prihodu v Barcelono nima sreče z zdravjem, si je prejšnji mesec poškodoval stegensko mišico. Zdravniki so mu po operaciji napovedali daljše okrevanje. Foto: Reuters

