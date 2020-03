Zdaj je znano, kaj bo z največjim nogometnim spektaklom v zgodovini Slovenije

Slovenija bi morala prihodnje leto skupaj z Madžarsko gostiti evropsko prvenstvo v nogometu do 21 let, a bo morala na največji dogodek, kar ga je kdajkoli gostila na svojih tleh, vendarle še malce počakati. Zaradi prestavitve članskega evropskega prvenstva, ki bo namesto tega poletja na sporedu leto pozneje, bo novega datuma deležen tudi Euro do 21 let. Slovenija ga bo po novem gostila leta 2022.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je v torek sprejela zgodovinsko odločitev. Pod vodstvom predsednika Aleksandra Čeferina, ki se je znašel pred najhujšim izzivom, odkar je prvi mož evropskega nogometa, je sprejela odločitev, da se člansko evropsko prvenstvo zaradi pandemije koronavirusa prestavi za leto dni. Po novem se bo 24 evropskih reprezentanc za lovoriko v 12 državah potegovalo od 11. junija do 11. julija 2021.

Prestavitev največjega nogometnega spektakla, kar ga pozna Evropa, pa je za sabo povlekla še niz sprememb. Zaradi tega je prišlo do številnih zamikov pri drugih večjih tekmovanjih pod okriljem Uefe. Na enega izmed njih je zelo pozorna tudi Slovenija.

Največji organizacijski zalogaj v zgodovini NZS

Selektor mlade izbrane vrste Primož Gliha bo moral priprave na veliki dogodek podaljšati še za eno leto. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V Mariboru, Ljubljani, Celju in Kopru naj bi se namreč prihodnje leto skupaj s prizorišči na Madžarskem od 9. do 26. junija dokazovali največji evropski nogometni upi do 21 let. Slovenija tako velikega tekmovanja v obdobju državne samostojnosti še ni gostila. Do zdaj je na sončni strani Alp v velikem nogometu potekal le en zaključni turnir, ki je odločal o prvaku stare celine.

Pisalo se je leto 2012, ko je Slovenija gostila evropsko prvenstvo za igralce do 16 let, med osmimi nastopajočimi pa se je znašla tudi gostiteljica. Vodil jo je Miloš Kostić, dres pa so nosili tudi Petar Stojanović, Luka Zahović, Domen Črnigoj, Dino Hotić in še nekateri, ki so pozneje v članskem nogometu pustili velik vtis. Slovenija je izpadla v skupinskem delu.

Na Euru do 21 let se ji ponuja priložnost, da popravi vtis. Tokrat bodo na delu starejši igralci, ki jih vodi selektor Primož Gliha in jim ni treba igrati kvalifikacij, saj so, podobno kot Madžarska, že neposredno uvrščeni na turnir. Na njem bo nastopilo 16 ekip, a ne bodo na delu prihodnje leto, kot je bilo prvotno načrtovano, ampak leto pozneje. Tako je v torek sporočila Nogometna zveza Slovenije (NZS), ki se zaveda, da bo izvedba takšnega dogodka, kot je Euro do 21 let, največji organizacijski nogometni zalogaj v njeni zgodovini. In tudi velika odgovornost.

Evropsko prvenstvo v futsalu je bil zadetek v polno, obisk v dvorani Stožice pa je presegel pričakovanja. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovenija se je v zadnjih letih dokazala kot zelo zgleden prireditelj, evropska krovna zveza je imela številne pohvale na račun organizacije evropskega prvenstva v futsalu (2018), ki je večkrat napolnilo dvorano v Stožicah, zdaj pa se bo igralo v Mariboru, Ljubljani, Celju in Kopru.

Koliko bodo lahko stari udeleženci EP do 21 let?

Lani je na Euru do 21 let v Italiji izstopal Španec Fabian Ruiz. Foto: Reuters Naslov bodo branili Španci, že petkratni evropski prvaki do 21 let (na večni lestvici zmagovalcev si delijo prvo mesto z Italijo). Poraja pa se vprašanje, ali bo Uefa spremenila starostni okvir udeležencev. Do zdaj je veljalo, da lahko na Euru do 21 let v Sloveniji in na Madžarskem nastopajo le igralci, rojeni po 1. januarju 1998. Velja namreč pravilo, da nogometaši, ko se začnejo kvalifikacije, ne smejo biti starejši od 21 let. Tako bi lahko na evropskem prvenstvu zaigrali tudi nekateri nogometaši, ki bodo prihodnje leto stari 23 let. Če bo starostna omejitev ostala enaka, bodo po novem, saj bo Euro do 21 let potekal leta 2022, še starejši!

Na zadnjem evropskem prvenstvu do 21 let, ki ga je lani gostila Italija (nekaj tekem je bilo odigranih tudi v San Marinu), je bila najboljša Španija, za najboljšega igralca pa je bil proglašen nogometaš Napolija Fabian Ruiz. Dve leti pred tem se je na Poljskem na najvišjo zmagovalno stopničko povzpela Nemčija, najboljši igralec turnirja pa je bil Španec Dani Ceballos, ki igra, kot posojen nogometaš madridskega Reala za londonski Arsenal. Na tistem tekmovanju je bil najboljši strelec soigralec Jana Oblaka pri Atleticu iz Madrida, Saul Niguez, kar je še en od dokazov, kako močna je prisotnost nogometnih draguljev na tovrstnih tekmovanjih.

Saul Niguez (desno), soigralec Jana Oblaka pri Atleticu, je bil leta 2017 najboljši strelec Eura do 21 let. Foto: Getty Images

Prihodnje leto bo tako evropsko prvenstvo do 21 let prvič po letu 2006 (na Portugalskem) izvedeno na sodo leto, prvič, odkar Uefa prireja dogodek (v Sloveniji in na Madžarskem bo 26. v zgodovini), pa bodo med zadnjo in novo izvedbo minila tri leta. Vse zaradi pandemije koronavirusa, ki je pošteno premešala račune športnikom in poskrbela za številne spremembe v koledarjih.