Čeferin: Nogomet je lahko vzor politikom

"Namesto usklajenega odziva v trenutni krizi vidimo predvsem individualne pristope"

Čeferin poudarja, da je v času krize zaradi izbruha novega koronavirusa treba stopiti skupaj in delovati usklajeno. "Prepričan sem, da bi lahko Evropska unija iz našega odziva potegnila kakšen nauk," besede 52-letnega odvetnika za Welt am Sonntag povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Evropske vlade je pozval, naj uskladijo svoje ukrepe za zajezitev širjenja novega virusa. "V Evropi imamo monetarno unijo in odprte meje (...) Vendar namesto usklajenega odziva v trenutni krizi vidimo predvsem individualne pristope posameznih držav s številnimi različnimi predpisi. Škoda."

Foto: Reuters

Čeferin pravi, da je Uefa žrtvovala največ, kar se je dalo

Kot je ocenil, je s svojim ravnanjem pri odločitvi o preložitvi evropskega prvenstva Uefa v odnosu do drugih deležnikov sprejela največje breme krize. "Evropsko prvenstvo je naš glavni in daleč najpomembnejši vir dohodka v štiriletnem ciklu. Zato je jasno, da smo žrtvovali največ, kar se je dalo," je dejal Čeferin.

Uefa se je namreč v torek v sklopu videokonferenčnega sestanka s članicami in drugimi deležniki zaradi trenutne pandemije odločila preložiti letošnji euro za eno leto. Kot ocenjuje Čeferin, bo to Uefo stalo več sto milijonov evrov.

S preložitvijo naj bi nacionalna prvenstva dobila nekaj manevrskega prostora, da lahko dokončajo svoja prvenstva, če bodo to omogočale zdravstvene razmere. V nasprotnem primeru naj bi Uefa predlagala, da bi prvak posamezne lige postal trenutno vodilni.

Foto: Reuters

Za zdaj pa ostaja odprto, kaj bo z ligo prvakov in evropsko ligo. V javnost je v preteklih dneh pricurljala le informacija, da bo po novem finale lige prvakov 27. junija, evropske lige pa tri dni prej. Obe tekmovanji naj bi se po poročanju več svetovnih medijev končali z zaključnim turnirjem najboljših štirih.

V pogovoru za Welt am Sonntag je prvi mož evropskega nogometa še enkrat zanikal nekatera ugibanja, da naj bi Uefa od nacionalnih lig zahtevala plačilo 300 milijonov evrov za prestavitev evropskega prvenstva.

"Obljubljeno nam je bilo, da bodo pokazali solidarnost z nami, ko bo to potrebno. To je vse in to je dovolj za zdaj," je še dejal. Uefa bi izgube zaradi preložitve eura in prekinitev klubskih tekmovanj lahko pokrila z rezervacijami v višini 575 milijonov evrov, piše STA.