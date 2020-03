V teh težkih dneh, ko smo bolj kot ne pod udarom negativnih novic, povezanih z boleznijo covid-19, z veseljem izpostavljamo tiste, ki ponujajo pozitivno noto in žarek upanja. Tokrat se bomo posvetili slovenskim organiziranim navijaškim skupinam, ki na take in drugačne načine opozarjajo na delo zdravstvenega osebja, borcev v prvih bojnih linijah proti koronavirusu, in se jim zahvaljujejo. S spodbudnimi besedami in pohvalami, pošiljkami pic in drugih priboljškov, do transparentov z zahvalo.

Navijaška skupina NK Olimpija Green Dragons se je odločila, da s pošiljko pic vsakih nekaj dni razveseli osebje najbolj izpostavljenih služb na UKC Ljubljana. Včeraj so presenetili tamkajšnjo dežurno ekipo.

Navijači Green Dragons so dežurne ekipe razveselili s pizzami. Hvala, ker mislite na nas. pic.twitter.com/SFNRAjYKLR — UKC Ljubljana (@ukclj) March 27, 2020

Navijaška skupina Small Faces, ki stiska pesti za nogometaše Triglava iz Kranja, se je s transparentom, izobešenim na ograji pred Zdravstvenim domom Kranj, zahvalila kranjskim zdravstvenim delavcem. Čeprav so akcijo želeli izpeljati povsem anonimno, so informacije o njihovem podvigu hitro pricurljale na plano, zato so se odločili, da se javno izpostavijo.

Angažirale so se tudi Viole, podporniki Nogometnega kluba Maribor, ki so najbolj ogroženim skupinam ponudile brezplačni prevoz prehrane in drugih pomembnih potrebščin. Tudi na zdravstvene delavce niso pozabili. Že večkrat so obiskali dežurno ekipo na vstopni točki za morebitne okužene in jim izročili nekaj dobrot za lažje prestajanje napornega delovnika ter se jim zahvalili za ves trud in požrtvovalnost.

Pretekli konec tedna se je s svojo nesebičnostjo izkazala tudi navijaška skupina Dinama iz Zagreba, Bad Blue Boys, ki je tokrat v središče medijske pozornosti prodrla zaradi plemenitih razlogov in ne izgredov. Bili so namreč med prvimi, ki so se angažirali ob potresu, ki je prejšnjo nedeljo prizadel Zagreb, in pomagali nosečnicam v zagrebški bolnici Petrovo, že prej pa so priskočili na pomoč tudi zagrebškemu medicinskemu osebju.

