Trifunović ni več selektor slovenske košarkarske reprezentance

Erjavec je še dejal, da se Košarkarska zveza Slovenije (KZS) za mesto selektorja pogovarja z grškim strokovnjakom Dimitrisom Itoudisom, dolgoletnim strategom moskovskega CSKA, ki je pod vodstvom Itoudisoma osvojil evroligo v letih 2016 in 2019, a zaradi trenutne situacije okrog koronavirusa, ki je ustavil športni svet, do uradnega sodelovanja še ne more priti.

Grku laska zanimanje evropskega prvaka

"Sva pa v dnevnem stiku, a trenutno košarkarske teme niso v ospredju, temveč kaj kdo počne, kako so najine družine in podobno. V sredo sva se dogovorila, da o košarkarskih temah začneva znova govoriti, takoj ko bo zavladala določena stabilnost, torej da bo na mizi koledar klubskih in reprezentančnih tekmovanj," je o pogajanjih z Itoudisom dejal Erjavec in dodal, da je Grk počaščen, da se je evropski prvak obrnil nanj, in da interes o sodelovanju obstaja na obeh straneh.

"Rado je dodana vrednost"

Z izbranimi besedami se je dotaknil tudi Trifunovića.

"Rado je dodana vrednost, saj je strokoven, ima čudovit odnos z igralci, ki mu zelo zaupajo, njegov angažma z njimi v smislu individualnih treningov, pogovorov in drugega pa je neprecenljiv. Res pa je, kar je priznal tudi sam, da ni v trenerski kondiciji, v smislu, da bi bil stalno v pogonu. Potem pride trenutek, ko moraš v treh dneh pripraviti taktiko s tistimi igralci, ki jih v tistem trenutku dobiš, kar ni lahko nikomur. So objektivni razlogi, zakaj se mu ni izšlo, bi ga pa vsekakor na košarkarski zvezi želeli zadržati kot del reprezentance še naprej," je napovedal prvi mož KZS.