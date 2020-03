Španci: Dončić in Slovenci po OI z grškim trenerjem, pri KZS potrdili pogovore

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Je to novi selektor slovenske košarkarske reprezentance?

Španski športni časnik Mundo Deportivo na svoji spletni strani poroča, da se Košarkarska zveza Slovenije za mesto selektorja članske reprezentance dogovarja z Dimitrisom Itoudisom, grškim trenerjem ruskega kluba CSKA Moskva. "Začeli so se pogovori, a nič še ni dogovorjenega," so pri Košarkarski zvezi Slovenije potrdili, da so stopili v stik s priznanim grškim strokovnjakom.

KZS po poročanju španskega časnika snubi 49-letnega grškega strokovnjaka, da bi Luko Dončića in druščino vodil že na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Tokiu, ki bo med 23. in 28. junijem v Kaunasu v Litvi. Tam bo slovenska četa v konkurenci Litve, Poljske, Južne Koreje, Angole in Venezuele lovila vozovnico za Tokio.

Eslovenia negocia con Dimitris Itoudis (CSKA) para convertirle en su seleccionador https://t.co/1QbX0Teno9 — Jose Ignacio Huguet (@josehuguet) March 11, 2020

Itoudis je lani s CSKA osvojil evroligo, za službo, ki jo zdaj v slovenski reprezentanci opravlja Rado Trifunović, pa bo potreboval dovoljenje vodstva ruskega kluba, še piše Mundo Deportivo.

Ob našem klicu na KZS, so nam potrdili, da so stopili v stik s priznanim grškim strokovnjakom; "Začeli so se pogovori, a nič še ni dogovorjenega."