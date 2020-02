Spremljajo vročo temo o Trifunoviću, a (še) brez komentarja #video

Statistika štiri zmage in deset porazov ne gredo v prid zdajšnjemu selektorju slovenske košarkarske reprezentance Radu Trifunoviću, ki se je v javnosti znašel na udaru kritik. Del razlogov, zakaj je bilanca takšna, je bil v preteklosti – zlasti v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo – objektiven. Zato pa sta zadnji dve tekmi, ko je Slovenija kot branilka naslova stopila na pot do EuroBasketa 2021, povzročili kar nekaj sivih las, pa čeprav je bila slovenska zasedba z novo pridobitvijo Jordanom Morganom kakovostna za obračuna z Madžarsko in Avstrijo.

Aktualnim prvakom je spodletelo na prvi stopnički proti Madžarski, na domači tekmi v Kopru pa so se po že vidno dobljeni tekmi začeli v tretji četrtini mučiti s severnimi sosedi Avstrijci, ki po individualni kakovosti ne morejo parirati našim košarkarjem. Trifunović je govoril o napetosti, ki so jo po njegovih besedah slovenski košarkarji čutili zaradi nujnosti zmage. Ta se je očitno naselila tudi vanj, saj je bilo po koncu tekme pestro v mešani coni, kjer novinarji sprašujejo košarkarje. Trifunović, ki velja za dobrosrčnega in umirjenega po duši, je v zanj neznačilnem slogu na vsak način skušal razčistiti določene stvari s predstavniki sedme sile.

S Kokoškovom so zadeli v polno

Morda se je zavedal, da se mu izteka čas na mestu selektorja. Na Košarkarski zvezi Slovenije o tej temi za zdaj še molčijo. "Spremljam članke o vroči temi, a za zdaj ne morem in ne želim ničesar komentirati," je sporočil predsednik naše krovne košarkarske organizacije Matej Erjavec.

Vložek za letošnje leto je velik, zato lahko pričakujemo temeljite pogovore in tehtno odločitev vodilnih mož KZS, ki so denimo z Igorjem Kokoškovom pred leti zadeli v polno - njegova desna roka je bil prav Trifunović, ki mu je bil v veliko pomoč in je skupaj s preostalim delom strokovnega štaba sestavljal pravšnje taktike, zaradi katerih so na EurroBasketu 2017 pred našo izbrano vrsto padali vsi kot po tekočem traku.

Slovenija bo namreč letos igrala v olimpijskih kvalifikacijah, ki so osrednji cilj. Košarkarska reprezentanca je bila najbližje največjemu športnemu dogodku daljnega leta 1992, ko jo je le en met ločil od nastopa v Barceloni. Priložnost bo lepa, saj se bo naša izbrana vrsta najprej v skupinskem delu pomerila s premagljivima Poljsko in Angolo. Zmagovalni ekipi bosta nato zaigrali v polfinalu, v katerem se bosta zoperstavili reprezentancama iz druge skupine, v kateri bodo gostiteljica Litva, Venezuela in Južna Koreja.

Če bo šlo po pričakovanjih, bi na koncu spremljali finale Litva – Slovenija, le zmagovalka turnirja pa bo dobila možnost igranja v Tokiu.

Kvalifikacije so šele junija, a se bo treba kmalu odločiti, po kateri poti bodo šli naprej

V luči velikega dogodka na KZS zagotovo ne bodo sedeli križem rok in čakali v upanju, da se bo igra v slovenski reprezentanci spremenila. Na kocki je namreč veliko in priložnost, da se Slovenija uvrsti na olimpijske igre, je zgodovinska. Zlasti, če bo v ekipi Luka Dončić, ki bo s svojim načinom igre razbremenil druge košarkarje in bodo lahko prišli bolj do izraza. Kot to počne v dresu Dallas Mavericks.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Če se bodo na KZS, kot je slutiti, odločili za menjavo selektorja, jih čaka nehvaležna naloga, saj bodo morali izbirati med trenerji, ki niso del evroligaških moštev ali morebiti delajo pod okriljem klubov lige NBA. Ti namreč ne bodo mogli voditi izbrane vrste v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, saj je nejasnost med Fibo in najbolj odmevnima klubskima tekmovanjima še vedno prisotna, kar bi predstavljalo oviro. Tudi igralci, ki nastopajo v teh dveh tekmovanjih, namreč v reprezentančnih oknih med sezono ne morejo pomagati svojim izbrancem.

Kvalifikacije za olimpijske igre so resda "šele" junija, a bodo morali na KZS v kratkem sprejeti odločitev, po kateri poti bodo šli naprej.