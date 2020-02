"Vse boste izvedeli pravočasno" #video

Mešani občutki so po prvih dveh kvalifikacijskih tekmah za evropsko košarkarsko prvenstvo 2021. Slovenija kot evropski prvak je namreč izgubila proti Madžarski in se na domačem terenu mučila z Avstrijci. Selektor Rado Trifunović, ki je na udaru kritik in je po tekmi želel razčistiti določene stvari z novinarji, je izpostavil, da tekma s severnimi sosedi ni bila slaba, ampak je bila prisotna nervoza, saj so potrebovali zmago.

Slovenija je kot evropska prvakinja začela pohod k ubranitvi naslova s porazom proti Madžarski, ki je bil za večino nepričakovan. Zato pa je bilo nekako pričakovano, da se bodo slovenski košarkarji skušali znesti nad Avstrijci, ki so bili kadrovsko vidno oslabljeni, saj med drugimi niso mogli računati na prva dva košarkarja, ki sta pomagala ekipi v pred kvalifikacijah za kvalifikacije. Rašid Mahalbašić in Sylvan Landesberg sta ta moža. Slednji je bil z 31 točkami v povprečju celo najboljši posameznik, Mahalbašić, ki ima slovenski potni list in je bil rojen pri nas, pa je bil drugi najboljši strelec.

Sredi Kopra je vse lepo kazalo, ko je Slovenija vodila z 41:23. Nato je v tretji četrtini sledil padec. Naši severni sosedi so v tem delu dosegli 35 točk, v začetku zadnje četrtine pa celo povedli s 67:63. Slovenija je delovala brez idej. Košarkarji so spet postavili stvari na svoje mesto, ko so začeli igrati preudarno pod koš in izkoristili moč naturaliziranega Jordana Morgana, ki se je izkazal za dobro okrepitev pod obročema.

Zmaga (85:78) je sicer ostala doma, vendar so se mnogi spraševali, kako Slovenija ni mogla povoziti bistveno manj kakovostnega tekmeca.

"Ne, ni bila slaba tekma. Tekma je bila nervozna"

Na opazko novinarskega kolega po dvoboju, da je bila po Madžarski še ena slaba tekma, je selektor Rado Trifunović odgovoril: "Ne, ni bila slaba tekma. Tekma je bila nervozna, ker vemo, da smo potrebovali zmago, kot smo jo potrebovali na Madžarskem. Glede na to, da smo tam izgubili, je bila ta tekma težka. Vi kot novinar ste jo videli kot zelo slabo, jaz povem, da sem jo videl kot zelo dobro. Le nervoza je bila prisotna. In če s takšno nervozo igraš, kot jo je čutila celotna reprezentanca po prejšnjih kvalifikacijah, je tekma dobro izpadla."

Trifunović odgovarjal na novinarska vprašanja, tudi z nervozo

Priznal je, da je sicer tudi sam pričakoval več od obeh tekem: "Sem, tako kot igralci sem si želel zmagati na Madžarskem. Če bi tam zmagali za točko, bi proti Avstriji zmagali za 30. Tekma proti Avstriji je bila grda, slaba, ampak takšno tekmo je treba iz rudnika ven skopati. To ni lahko. Na Madžarskem smo želeli začeti z zmago. Nobenemu nimam kaj zameriti. Avstrija ni tako močna, kot je bila tokrat videti rezultatsko."

"Če nekdo potrebuje zmago, pridejo na plan tudi takšne tekme, kot so te"

Nervoza je dejansko moteči faktor, če se košarkar ne more spopasti z njo. Zlasti v napadalnih akcijah se lahko roke hitro skrajšajo, kar pa ne pomeni za igro v obrambi, kjer lahko z agresivnostjo in voljo veliko negativnih faktorjev izničiš. Zato je bilo prejetih 35 točk v tretji četrtini občutno preveč: "Vedeli smo, da moramo tekmo z obrambo zmagati. Enako je bilo za tekmo z Madžarsko. Pade tudi obramba. Da dobiš toliko točk, ni posledica nervoze. Neumnosti so bile. Še enkrat lahko povem, dajte nam vsaj deset dni priprav, da potem te napake v obrambi odpravimo," je dejal Trifunović in na trditev, da imajo Avstrijci prav tako le toliko časa za uigravanje, dodal: "Madžari so imeli pa deset dni več kot mi. Avstrijci so imeli isto kot mi. A so prišli sproščeni, mi pa nismo igrali sproščeno."

Trifunović o tem, ali se je po porazu z Madžarsko pogovarjal z odgovornimi na KZS?

Ko je Slovenija vodila z 18 točkami prednosti, navzven ni bilo videti nervoze. Igra je funkcionirala, kot mora proti tekmecem, kot je Avstrija. Fantje so igrali racionalno, izkoriščali svojo kakovost, zato je bil padec v tretji četrtini nepričakovan. Pričakovalo se je namreč, da se bo v drugem polčasu vse skupaj le še nadgradilo, a so se začeli zatekati metom za tri točke, ki niso obrodili sadov. "Morda res ni bilo videti, vendar se morate zavedati, koliko so si fantje želeli te zmage, ker želijo imeti tudi oni mir. Če veste, da nekdo potrebuje zmago, pridejo na plan tudi takšne tekme, kot so te. Izgledajo grde, a v bistvu veš, kako si jo igral," je poudaril Trifunović.

Z odgovornimi na KZS se je po porazu z Madžarsko pogovarjal

Uvodni poraz z Madžarsko je marsikoga pretresel, še najbolj pa košarkarje, ki so kot evropski prvaki hoteli začeti kvalifikacije na uspešnem valu. Selektor Trifunović je na vprašanje, ali so se odgovorni na Košarkarski zvezi Slovenije kaj pogovarjali z njim po odhodu iz Sombotela, odgovoril z naslednjimi besedami: "Vse boste izvedeli pravočasno. Pogovarjali smo se in se še. To ne pomeni, ker vi kimate, da bom odstopil. Danes provokativno sprašujete, kot vsi skupaj, ampak se bomo morali vprašati o vseh zadevah. Najbolj nas pa boli vedno … evroliga in vse te stvari se nam dogajajo ... Veste, da moramo biti mi res kompletni, da smo tista Slovenija, ki lahko dobro igra. Zdaj smo bili dokaj kompletni, ampak po tako dolgem času priti do zmage …, pač pride takšna tekma."

​​​​​​​Slovenija je pod taktirko Trifunovića igrala na 14 tekmah in prišla do štirih zmag. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Slovenija je pod taktirko Trifunovića igrala na 14 tekmah in prišla do štirih zmag. V kvalifikacijskem sklopu za svetovno prvenstvo je bilo veliko potrpljenja s strani javnosti in medijev, zato je bilo pričakovati, da se bo v kvalifikacijah za EuroBasket 2021 naredil zasuk in nam Madžarska ter Avstrija ne bi smeli biti merilo. "Dajte nam kompletno ekipo. Mi smo majhni. Vsak primanjkljaj se veliko več pozna kot Franciji, Turčiji, Španiji. Pri nas se to pozna desetkrat, dvajsetkrat več," pravi Trifko.

"Naj me nekdo direktno vpraša … Ali si želiš, da odstopim"

Osrednji dogodek slovenske košarkarske reprezentance v letošnjem letu so kvalifikacije za olimpijske igre. Te bodo junija v Litvi, kjer Slovenijo v skupini najprej čaka obračun s Poljsko in Angolo, ob pričakovanem napredovanju pa bodo nasproti stale reprezentance Litve, Venezuele ali Južne Koreje. Le zmagovalka turnirja bo nato dobila vozovnico za Tokio.

"Že to, da bodo Dončić (Luka Dončić, op. a.), Šiško (Žan Mark Šiško, op. a.), Vidmar (Gašper Vidmar, op. a.) in Dragić (Zoran Dragić, op. a.) zraven, bo bolje. Litva je tudi izgubila prvo tekmo v kvalifikacijah, prav tako Poljska. Ampak to ni opravičilo. Tudi njim ni lahko. Bomo boljši. Vsak dober igralec, ki pride, naredi ekipo boljšo. Štirje novi igralci pridejo, ne vem, kaj bi želeli slišati," je Trifunović dejal na vprašanje novinarskega kolega, kaj lahko junija pričakujemo drugače, nato pa nepričakovano začel "obračun" s predstavniki sedme sile, katerega si lahko pogledate v spodnjem videu.

Trifunović želel razčistiti določene stvari s predstavniki sedme sile