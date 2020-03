V živo: Kaj je novega o koronavirusu v Sloveniji?

Včeraj so potrdili 70 novih okužb s koronavirusom, tako da je skupno število potrjenih primerov naraslo na 632. Do zdaj so opravili 18.369 testiranj, od tega v četrtek 1.075. Med obolelimi je 307 moških in 325 žensk. Za zdaj je v Sloveniji zaradi bolezni covid-19 umrlo devet oseb.

Število okuženih po statističnih regijah. Foto: NIJZ

Šestan: Zaščitne opreme je še vedno dovolj vsaj za teden dni



Zaščitne opreme je vsaj za teden dni še vedno dovolj, je tudi danes za STA zatrdil poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, ki s številkami glede količin v skladišču ne želi več operirati v javnosti. Ob tem je dodal, da jim primanjkuje le najbolj zahtevnih mask standarda FFP2 in FFP3, ki so namenjene predvsem medicinskemu osebju. (STA)

Vsaj šest tednov strogo izogibanje stikov

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so v času epidemije covida 19 objavili posebna priporočila za izjemno ranljive skupine oseb, med katere sodijo tudi otroci, ki jih zaradi njihovega zdravstvenega stanja bolezen najbolj ogroža. Med drugim gre za bolnike po presaditvi čvrstih organov, bolnike s specifičnimi vrstami raka, kot sta pljučni in krvni rak, bolnike, ki prejemajo imunoterapijo, bolnike po presaditvi kostnega mozga, nosečnice s težjo srčno okvaro, piše STA.

Priporočajo jim, da se vsaj naslednjih šest tednov strogo izogibajo stikom z osebami, ki kažejo znake bolezni covid-19 ali prehladnega obolenja, da ne hodijo od doma, v trgovino ali lekarno in se ne udeležujejo nobenih druženj, niti z družinskimi člani doma.

Obiski ljudi, ki jim zagotavljajo nujno podporo, naj se nadaljujejo. Vsi, ki pridejo k njim domov, pa si morajo najprej umiti roke z milom in vodo ter to v času obiska še večkrat ponoviti. Na NIJZ priporočajo, da imajo te osebe dodaten seznam ljudi, ki bi jim lahko pomagale v primeru, če bi kdo od njihovih oskrbovalcev zbolel. Za pomoč lahko pokličejo tudi center za socialno delo v svojem kraju, humanitarne organizacije ali občinski oziroma regijski štab civilne zaščite.

Poostrena zaščita je ključnega pomena

Če z njimi živi še kdo, naj stori vse, da jim pomaga pri poostreni zaščiti in naj dosledno upošteva navodila o zmanjševanju stikov. Ranljive osebe naj tako čim bolj zmanjšajo čas, ki ga preživijo v skupnih prostorih, ti pa naj bodo dobro zračeni, od ljudi pa naj poskusijo biti ves čas oddaljeni dva metra.

Uporabljajo naj svojo brisačo in tudi svojo kopalnico. Če slednje ni možno, naj se prostor očisti po vsaki uporabi, da se prebrišejo površine, s katerimi prihajajo v stik. Kuhinje naj ne uporabljajo v prisotnosti drugih in svoje obroke pojejo v svoji sobi. Če uporabljajo svojo posodo, naj uporabijo tudi svojo krpo za brisanje posode.

"Naredite vse, kar je možno, da se čim bolj ločite od drugih, vsi ostali pa naj si redno umivajo roke in pogosto čistijo površine, ki se jih dotikajo," pozivajo na NIJZ.

Če se pri njih pojavijo znaki covida 19 oziroma prehladnega obolenja, kot sta kašelj ali vročina nad 37,8 stopinje Celzija, naj se po telefonu takoj posvetujejo s svojim izbranim zdravnikom. Če pa ta ni dosegljiv, naj pokličejo najbližjo dežurno ambulanto ali številko 112, kjer bodo prejeli nadaljnja navodila, še navaja STA.