Vlada danes o mega zakonu za pomoč ob epidemiji koronavirusa

Vlada bo danes nadaljevala z usklajevanji predlogov ukrepov za pomoč prizadetim zaradi epidemije novega koronavirusa, združenih v tako imenovanem mega zakonu. Z zakonskim besedilom so se seznanili že v petek in se zaradi njegove obsežnosti odločili razpravi nameniti današnji dan.

S svojimi ukrepi za pomoč prizadetim zaradi epidemije novega koronavirusa, ki jo je Slovenija razglasila 12. marca, želi vlada pohiteti. Premier Janez Janša v idealnem primeru potrditev mega zakona v Državnem zboru (DZ) pričakuje do 1. aprila. Predsednik DZ Igor Zorčič je v četrtek povedal, da bi poslanci lahko zakon sprejemali na izredni seji sredi prihodnjega tedna, piše STA.

Dve milijardi težak ukrep

"Gre za mega zakon, s katerim poskušamo ustvariti finančno blazino, da bi lahko Slovenija tudi po koncu epidemije normalno živela," je v četrtek dejal Janša. Vrednost vseh predlaganih ukrepov je okoli dve milijardi evrov. Medtem se bodo na ministrstvih v sodelovanju s strokovno skupino lotili priprave še enega podobnega zakona in vlada ga bo obravnavala predvidoma konec prihodnjega tedna.

Zakon, ki bi pomagal samozaposlenim, upokojencem in študentom

Z mega zakonom naj bi država samozaposlenim namenila univerzalni temeljni dohodek v višini 700 evrov in jim odpisala vse prispevke. Ministrski zbor pa naj bi v petek zvečer že potrdil dodatek za upokojence z najnižjimi dohodki in kmete, pa tudi predlog kriznega dodatka v višini 200 evrov za vse, ki v tem času delajo in so še posebej izpostavljeni.

Danes pa naj bi vlada odločala tudi o pomoči študentom. Minister za delo Janez Cigler Kralj naj bi predlagal mesečno nadomestilo v višini med 200 in 300 evri, je v petek poročala TV Slovenija (TVS).

Premier Janša sicer želi, da bi DZ zakon potrdil še ta mesec, pomoč bi zaobjela april in maj, nekateri ukrepi pa bodo veljali tudi za nazaj. Izredna seja DZ naj bi bila v torek ali sredo. V koalicijskih vrstah ob tem pričakujejo precej dopolnil opozicije, je še poročala TVS, navaja STA.