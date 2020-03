Dve osebi v karanteni v Velenju okuženi s koronavirusom #video

Okužbo z novim koronavirusom so potrdili pri dveh od 42 Slovencev, ki so jih v petek pripeljali iz Madrida in jih nastanili v karanteni v velenjskem hotelu, so potrdili na ministrstvu za zdravje. Gre za dve mlajši osebi, ki se dobro počutita, tako da ostajata v karanteni v Velenju, poroča STA. Danes se bo v Slovenijo vrnilo še nekaj Slovencev, kot je pojasnil uradni govorec vlade Jelko Kacin, "pripravljajo največji humanitarni "podvig", ki vključuje državljane petih držav". Letalo naj bi iz Madrida poletelo ob 21. uri.

Po prihodu v karanteno v Velenje so vseh 42 ponovno testirali na okužbo z novim koronavirusom. Na testiranju v Španiji so bili namreč izvidi vseh negativni. Testiranje bodo ponovili čez šest in nato še čez 14 dni, je v petek pojasnil velenjski podžupan Peter Dermol.

Skrb za 42 nastanjenih Slovencev je po pisanju STA prevzela velenjska občina, po Dermolovih navedbah jim zagotavlja prehrano, poskrbeli so za varovanje. Vsi nastanjeni so namreč v strogi karanteni in ne smejo zapuščati hotela niti svojih sob, hrano jim dostavljajo pred vrata.

Jelko Kacin je potrdil, da poskušajo vrnitev v Slovenijo omogočiti še eni skupini iz Španije, ki jo v Sloveniji čaka karantena. Foto: Nebojša Tejić/STA

Kacin: Pripravljamo največji humanitarni "podvig," ki vključuje državljane petih držav

Potem ko se je s humanitarnim letom v petek iz Madrida vrnilo 42 Slovencev, gre v kratkem pričakovati vrnitev novih Slovencev iz Madrida v domovino. "Pripravljamo največji humanitarni "podvig", ki vključuje državljane petih držav," je na novinarski konferenci dejal uradni govorec vlade Jelko Kacin.

"V tem trenutku potekata dve evakuaciji. Letali iz Skopja in Prištine sta v zraku in v dobri uri bosta na Brniku. Na nobenem od teh letal ni več kot pet Slovencev. Vsi bodo dobili odločbo o karanteni," je na dopoldanski novinarski konferenci dejal vladni govorec Jelko Kacin in ob tem izpostavil še eno večjo akcijo, ki jo je označil za podvig.

Letalo iz Zagreba v Španijo po novo skupino Slovencev

"Pripravljamo največji humanitarni "podvig," ki vključuje državljane petih držav. Poskušamo racionalizirati zračni most. Letalo iz Zagreba bo v Španijo odletelo s španskimi državljani in se vrnilo z državljani Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije," je Kacin potrdil, da poskušajo novi skupini Slovencev omogočiti vrnitev iz Španije. V času novinarske konference sicer še ni imel potrditve, da bo polet zagotovo mogoč, saj so se še dogovarjali s prevoznikom in letalskimi oblastmi, pozneje pa je Andrej Šter za Televizijo Slovenija pojasnil, da naj bi letalo iz Madrida vzletelo ob 21. uri in naj bi na Brniku pristalo okoli polnoči.

Najprej bo letalo iz Zagreba v Madrid odpeljalo 80 španskih državljanov, iz Španije se bo vrnilo s 45 slovenskimi državljani, na njem pa bodo tudi madžarski, avstrijski in hrvaški potniki, pa je za Televizijo Slovenija kasneje pojasnil Šter.

Dodal je, da bo najprej pristalo v Ljubljani, nato pa poletelo naprej do Zagreba, tako da bo tranzit treba zagotoviti le za Avstrijce, ki bodo iz Ljubljane odšli v svojo domovino, poroča STA. Za Slovence je pripravljena karantena na novi lokaciji (petkova skupina je v karanteni v Velenju). Kje, ni pojasnil. Tudi Šter je dejal, da ne ve, kje bodo nastanili novo skupino slovenskih državljanov. Pojasnil je le, da so rešitev našli s kolegi iz civilne zaščite.

Letalo z novo skupino Slovencev naj bi iz Madrida na Brnik priletelo okoli polnoči. Foto: Nebojša Tejić/STA

Kazen za kršitev karantene je 420 evrov

Kacin je na konferenci odgovarjal tudi na govorice, da naj bi v Velenju prišlo do kršitve karantene potnikov, ki so se v Slovenijo vrnili v petek. Sam informacij o tem, da kršitve obstajajo in da naj bi ena oseba zvečer naknadno prišla v hotel Paka, ni imel.

Je pa dejal, "da člani civilne zaščite in policije spremljajo karanteno v Hotelu Paka v Velenju. Če bo prišlo do kakršnekoli kršitve, bodo ukrepali. Kazen za kršitev karantene je do 420 evrov na posamično kršitev."

"Kazen za kršitev karantene je do 420 evrov na posamično kršitev." Foto: Nebojša Tejić/STA

Glede tega, kdaj bodo osebe v karanteni testirane, pa je pojasnil, da o tem odloča Nacionalni inštitut za javno zdravje, in sicer ko oseba kaže simptome. Poudaril je, da bi lahko "testiranje kar tako" dalo lažen občutek, da nevarnosti ni. "Ljudje gredo v karanteno zato, da bi bili testirani nekoliko kasneje. Vsi bodo podvrženi testiranju takrat, ko bo ta dal najbolj realne rezultate," je še pojasnil.