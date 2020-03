Vrtci zaprti, vedno več staršev prosi za pomoč pri varstvu otrok #video

Medtem ko vrtci po besedah kriznega vladnega govorca Jelka Kacina ostajajo zaprti še kar nekaj časa, občine po vsej državi prejemajo ogromno vprašanj, kje bodo otroci v prihodnje. Čeprav so potrebe po varstvu za zdaj majhne, utegnejo v naslednji tednih močno narasti. V Ljubljani in drugod po državi opozarjajo, da samo s prostovoljci otrokom ne bo mogoče zagotoviti varstva.

"Vrtci bodo zaprti dlje časa. 17. aprila po moji oceni še vedno ne bodo izpolnjeni pogoji, da bi se otroci lahko vrnili v vrtce," je na današnji novinarski konferenci povedal govorec vlade, veleposlanik Jelko Kacin.

"Za otroke je najbolj varno, da jih čuva strokoven in usposobljen kader"

Po navodilih vlade so občine v prejšnjem tednu pozivale prostovoljce, da priskočijo na pomoč staršem, vendar pa na nekaterih občinah opozarjajo, da za otroke ne more skrbeti vsak, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. "V Ljubljani smo začeli z varstvom otrok. V tem trenutku imamo 12 otrok, ki se čuvajo. Varujejo jih vzgojiteljice, ker smo presodili, da je za otroke najbolj varno, da jih na njihovem domu ali na domu vzgojiteljic čuva strokoven in usposobljen kader," pojasnjuje Marija Fabčič z oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne občine Ljubljana (Mol).

Čeprav so potrebe po varstvu otrok za zdaj majhne, utegnejo v naslednji tednih močno narasti. Foto: Getty Images

"Varovanje otrok dolgo časa ne bo moglo biti samo na prostovoljni bazi"

Problematičen je tudi način pridobivanja in uporabe prostovoljcev. Fabčičeva se sprašuje, ali je prostovoljec res sposoben skrbeti za otroke in ali v dobrem zdravstvenem stanju: "Po naši oceni varovanje otrok dolgo časa ne bo moglo biti samo na prostovoljni bazi. V prvih dveh tednih je ogromno ljudi, ki so sicer zaposleni v kriznih službah, na primer v UKC Ljubljana, gasilci, policija, vojska pa imajo še dopuste. Ti dopusti se bodo kmalu zaključili in vedno več staršev bo potrebovalo varstvo za svoje otroke."

Skupnost mestnih občin je že poslalo pobudo za enotno ureditev individualnega varstva, država pa odgovorov na pereči problem še nima. "Vse podrobnosti, ki bi bile dorečene, bodo morale počakati na drugi paket. To so zelo konkretne zadeve, ki zadevajo tako lokalno skupnost kot državo," je danes pojasnil Kacin.

V nekaterih občinah vedno več prošenj staršev za varstvo otrok

V Novem mestu, Mariboru, Celju in drugih večjih občinah za zdaj še ne občutijo dodatnega povpraševanja, vsi pa so primarno ponudili pomoč staršem v nujnih službah. "Naprej so bili to štirje otroci. Že prejšnji teden so starši za te otroke uredili varstvo. Ta teden se je pojavila zgolj ena potreba. Ko smo ponudili izvedbo pri eni od prostovoljnih organizacij, so si starši premislili in se organizirali na drug način," je pojasnil novomeški župan Gregor Macedoni.

Pri Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje pa so v tem tednu prejeli čedalje več prošenj staršev, ki iščejo pomoč varstva otrok, hkrati pa tudi vse več prostovoljcev, ki so pripravljeni ponuditi pomoč, so še poročali na Planetu.