ZDA postale največje žarišče. Trump: Ljudje bodo brez dela ponoreli in se začeli ubijati.

ZDA so v četrtek prehitele Italijo in Kitajsko po številu okužb z novim koronavirusom. Vse analize napovedujejo, da bo število okužb naraščalo še najmanj do druge polovice aprila. V ZDA so do četrtka zvečer potrdili 85.600 okužb z novim koronavirusom. Zaradi koronavirusne bolezni 19 je umrlo 1290 ljudi. Kitajska ima 81.782 okužb, Italija 80.589.

V najbolj prizadeti državi New York se je do četrtka zvečer število okužb povzpelo čez 39 tisoč, v mestu New York pa čez 23 tisoč. V državi je umrlo 454 ljudi, v mestu 365, poroča STA.

Analiza univerze Washington ocenjuje, da bo zaradi novega koronavirusa v ZDA umrlo od 38 tisoč do 162 tisoč ljudi. Pandemija naj bi se umirila šele junija. Višek okužb naj bi sicer dosegli v drugi polovici aprila.

Še vedno ne delajo dovolj testov

Foto: Reuters Direktor nacionalnega inštituta za javno zdravje Anthony Fauci je menil, da bo morda toplejše vreme uneslo pandemijo, čeprav lahko spet izbruhne pozimi. Fauci upa na olajšanje položaja aprila, maja ali junija.

Po ZDA še vedno ne opravijo dovolj testov. Hkrati primanjkuje zdravstvene opreme, kot so ventilatorji, zaščitne obleke in maske, rokavice. V trgovinah še vedno ni sredstev za razkužilo, alkohola za čiščenje in toaletnega papirja, poroča STA.

Trump: Ljudje bodo brez dela ponoreli

Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek vztrajal, da je potrebno Ameriko kmalu spet odpreti za posel in dejal, da bodo ljudje brez dela ponoreli in se začeli ubijati. Še vedno meni, da bi bili velikonočni prazniki dober datum za odpravo omejitev gibanja, njegova svetovalka Kellyanne Conway pa je pojasnila, da si je Trump veliko noč izbral, ker hoče Ameriki ponuditi upanje. Fauci je dejal, da ljudje ne moremo postavljati rokov, ampak roke postavlja virus.