Je 57-letna prodajalka na wuhanski tržnici pacient nič? #video

Sedeminpetdesetletna prodajalka na wuhanski tržnici, kjer je decembra izbruhnil novi koronavirus, bi bila lahko, po poročanju ameriškega časopisa The Wall Street Journal, prva oseba, ki se je okužila z virusom, ki povzroča bolezen covid-19. Wei Guixian je bila tudi med prvimi bolniki, pri katerih so potrdili okužbo na novi koronavirus. Sama meni, da se je okužila na javnem stranišču kitajske tržnice.

Sedeminpetdesetletna Wei Guixian je prva oseba z wuhanske tržnice, ki je bila testirana pozitivno na novi koronavirus. Po poročanju ameriškega časopisa The Wall Street Journal se je 10. decembra odpravila na delo, tam je nato čez dan razvila prehladu podobne simptome.

"Počutila sem se nekoliko utrujeno," je 57-letnica dejala za kitajski medij The Paper. "Vsako zimo zbolim za gripo, zato sem mislila, da je tudi v tem primeru tako," je povedala Guixianova.

Zdravniki niso vedeli, kaj je z njo narobe

Enajstega decembra je nato obiskala lokalno kliniko, kjer je prejela cepivo. Ker se ni počutila nič bolje, je odšla v eno izmed wuhanskih bolnišnic. "Zdravnik ni mogel ugotoviti, kaj je z mano narobe, in mi je zato predpisal tablete," je povedala prodajalka na tržnici, kjer je izbruhnila svetovna pandemija.

Virus je izbruhnil na tržnici, kjer se večinoma prodaja meso. Foto: Reuters

Zdravila Guixianovi niso pomagala, njeno zdravstveno stanje pa se je začelo hitro slabšati. "Nisem imela ne moči ne energije," je dejala. Šestnajstega decembra je Kitajka nato obiskala eno od največjih bolnišnic v mestu z imenom Wuhan Union, kjer so jo pregledali. Zdravnik naj bi njeno bolezen označil za "neusmiljeno" in ji dejal, da je na pregled prišlo že več ljudi z wuhanske tržnice, ki imajo podobne bolezenske znake kot ona.

Ko so ob koncu decembra zdravniki povezali izbruh novega koronavirusa z wuhansko tržnico, je bila Wei Guixian že v karanteni. Na zadnji dan leta 2019 je nato zdravstvena komisija potrdila, da je bila Wei Guixian eden izmed prvih 27 potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom in eden izmed 24 primerov, ki so prišli neposredno z wuhanske tržnice.

Kitajske oblasti so wuhansko tržnico po potrditvi, da gre za žarišče novega koronavirusa, zaprle.

Lahko bi bila pacient nič

Guixianova je po bolezni okrevala in januarja tudi zapustila tamkajšnjo bolnišnico. Sama meni, da se je z virusom okužila na javnem stranišču tržnice, na kateri med drugim prodajajo tudi meso. Tako njeni sodelavci kot tudi njena družina, vključno s hčerko, nečakinjo in njenim možem, so se okužili z novim koronavirusom.

Kitajske oblasti so izbruh novega koronavirusa potrdile šele v začetku januarja. "Smrtnih žrtev bi bilo veliko manj, če bi država pravočasno ukrepala," je med drugim še dejala 57-letnica.

Foto: Reuters

V žarišče pandemije koronavirusa se vrača življenje

Ker je Wei Guixian prva oseba, pri kateri so s testom potrdili okužbo na novi koronavirus, bi lahko postala pacient nič, vendar pa ni znano, ali je tudi prva oseba, ki se je okužila z virusom, ki je po svetu terjal že več kot 20 tisoč življenj.

Sicer pa se življenje v kitajski provinci Hubei, kjer leži mesto Wuhan, ki velja za žarišče pandemije novega virusa, s katerim se je okužilo že skoraj 540 tisoč ljudi po svetu, počasi vrača v ustaljene tire. Pred dnevi so oblasti odpravile stroge omejitve gibanja.