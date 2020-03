Slovenija: potrjenih 70 novih okužb, skupno jih je že več kot 600

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj so potrdili 70 novih okužb s koronavirusom, tako da je skupno število potrjenih primerov naraslo na 632 primerov. Do zdaj so opravili 18.369 testiranj, od tega včeraj 1075. Za zdaj je v Sloveniji zaradi bolezni covid-19 umrlo šest oseb.