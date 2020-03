V zadnjih 24 urah je v Avstriji število okuženih primerov s koronavirusom naraslo za več kot 600 (skupna številka 6001). Do zdaj so pri naših severnih sosedih opravili približno 36 tisoč testov in beležijo 43 primerov s smrtnim izidom.

Kakšno je stanje v Avstriji

Po številu okuženih spada med tiste države na svetu, ki se najbolj spopadajo s koronavirusom. Osrednje žarišče predstavlja Tirolska, kjer je okuženih prek 1500 ljudi. Morda tudi zato, ker je neposredno povezana z Italijo, kjer je stanje alarmantno. Na Apeninskem polotoku jih je umrlo že več kot 7500, kar je daleč največ na zemeljski polobli, po številu okuženih pa se približujejo Kitajski, od koder je virus tudi našel pot na druge celine.

Po novem je druga država z največ umrlimi Španija, kjer se prav tako spopadajo s številnimi nevšečnostmi v zdravstvu, saj prostora za zdravljenje vseh ljudi nimajo.

V Avstriji imajo v bolnišnicah za zdaj dovolj prostora. "Približno 89 odstotkov okuženih ljudi z blagim potekom bolezni je v domači oskrbi," pravi avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschober.

Koronavirus: številke po svetu (26. marec ob 9. uri)

Država Št. primerov Št. mrtvih Št. prebivalcev Kitajska 81,667 3,285 1,4 mrd (milijarda) Italija 74,386 7,503 60 mio (milijon) ZDA 68,795 1,037 330 mio Španija 49,515 3,647 46 mio Nemčija 37,323 206 83 mio Iran 27,017 2,077 83 mio Francija 25,233 1,331 65 mio Švica 10,897 153 8,6 mio Velika Britanija 9,529 465 67 mio Južna Koreja 9,241 131 51 mio Nizozemska 6,412 356 17 mio Avstrija 6,001 42 9 mio ... Slovenija 526 5 2 mio

Samostojnim podjetnikom do 1500 evrov pomoči

Pandemija koronavirusa je tudi pri Avstrijcih povzročila paniko, lovke pa so prav tako posegle v gospodarstvo, ki tako kot drugod trpi. Vlada bo finančno priskočila na pomoč malim podjetjem, samostojnim podjetnikom, na novo zaposlenim in neprofitnim organizacijam, ki bodo za prvi mesec dobili do 1500 evrov pomoči – znesek bo variiral od primera do primera in ga ne bo treba vrniti. Skupno bodo v ta namen namenili milijardo evrov. Če omenjena skupina ljudi zaradi koronavirusa ne bo imela posla tudi v prihodnjem mesecu, lahko pričakujejo novo pomoč.

Država bo pomagala samostojnim podjetnikom. Foto: Getty Images

Tako kot v Sloveniji so tudi v Avstriji uvedli številne ukrepe. Vse trgovine z živili ne obratujejo po sicer ustaljenem urniku. V tej panogi vlada pomanjkanje števila zaposlenih, zato so se trgovci odločili razširiti kadrovski prostor in kar 15 tisoč ljudi se je do srede prijavilo za prosta delovna mesta.

Železnice beležijo 90 odstotkov manj potnikov

Vse več je policijskega in zdravstvenega nadzora nad prebivalstvom. Na Dunaju so se na primer pritoževali, da so policisti od njih zahtevali dokazilo, da se dejansko odpravljajo na delovno mesto. Prav tako beležijo primer, ko starša – ob sebi sta imela dva otroka – nista želela opraviti testa za koronavirus, za kar jima grozi kazen v višini 1450 evrov. Če bosta odklonila tudi drugi preizkus, bo morala celotna družina samodejno v 14-dnevno karanteno.

Na želenicah razumljiv občuten upad potnikov. Foto: Reuters

Da je vse več ljudi doma, lahko razberemo tudi iz podatkov javnega potniškega prometa. Na avstrijskih železnicah beležijo kar 90 odstotkov manj potnikov. Urnik so tako spremenili na nedeljskega, v konicah, ko ljudje hodijo v službo in nazaj, pa je promet povečan.