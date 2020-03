Mama Diana Middleton je na družbenem omrežju Facebook zapisala: "Vsi tisti, ki mislite, da je to samo virus, pomislite še enkrat. Govorim iz osebne izkušnje. Ta t. i. virus je vzel življenje moji 21-letni hčeri," je sporočila mladim.

Chloejina teta Emily Mistry jo je dopolnila, da nečakinja ni imela nobenih drugih zdravstvenih težav. Obe Britance pozivata, naj upoštevajo priporočila in ukrepe vlade ter delujejo preventivno.

Tudi v Veliki Britaniji namreč mlajši pogosto ne upoštevajo vladnih opozoril o nevarnosti širjenja koronavirusa, saj verjamejo, da je okužba nevarna le starejšim.

Na Otoku se je po uradnih podatkih z novim koronavirusom okužilo več kot 8.000 ljudi, umrlo jih je najmanj 422.

V ponedeljek uvedli karanteno

V Veliki Britaniji so sicer šele v ponedeljek zvečer odredili tritedensko karanteno. Zaprte so vse nenujne prodajalne, restavracije in storitvene dejavnosti. Ljudje morajo ostati doma, razen če gredo v trgovino po hrano ali če potrebujejo zdravnika. Dovoljena je tudi rekreacija. Prepovedali so zbiranja več kot dveh oseb.

Spoštovanje pravil naj bi nadzirala tudi policija, ki pa je že precej obremenjena. Veliko policistov je moralo zaradi stikov z okuženimi tudi v samoizolacijo. Zato so v vodstvu policije ljudi pozvali, naj sprejmejo omejitve in jih spoštujejo.

A še vedno so vlaki podzemne železnice med jutranjo konico dobesedno nabiti. To je sicer tudi posledica tega, da je upravljavec londonske podzemne železnice zmanjšal število vlakov. Londonski župan Sadiq Khan je opozoril, da to ni sprejemljivo. "Ne morem bolj poudariti - ustaviti moramo vse nenujno rabo javnega prevoza," je poudaril.