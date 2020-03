Po izbruhu koronavirusa še izbruh ločitev #video

Bo zaradi samoizolacije v prihodnjih mesecih več ločitev?

Le nekaj dni po tem, ko je v New Yorku ugasnilo javno življenje, so številni pari že ugotovili, da težko prenašajo družbo drug drugega 24 ur na dan. Odvetniki za ločitve na Manhattnu, predvsem tisti najbolj cenjeni (in najdražji), te dni opažajo občutno večje povpraševanje kot pred izbruhom koronavirusa.

Znani ločitveni odvetnik: Število klicev je zraslo za 50 odstotkov

Foto: Getty Images "V zadnjem tednu je število klicev ljudi, ki iščejo ločitvenega odvetnika, zraslo za 50 odstotkov. Enako slišim od svojih kolegov v drugih odvetniških pisarnah," je za New York Post povedal znani ločitveni odvetnik William D. Zabel, ki je v ločitvah med drugim zastopal milijarderja Georgea Sorosa, radijca Howarda Sterna in TV-voditelja Matta Lauerja.

"Ljudje, ki so do zdaj živeli dinamično, so se nenadoma znašli v ujetništvu, in to v zelo napetem času," je odvetnik komentiral stanje in dodal, da je pomemben dejavnik tudi trenutno stanje na finančnih trgih.

Bogataši se ločujejo, ko se gospodarstvo ohlaja

"Ko bogati ljudje iščejo razloge za ločitev, jih upočasnjevanje gospodarstva pogosto motivira," je povedal, "premoženje bogatejšega od zakoncev je takrat nižje ocenjeno, zato je tudi poravnava ob ločitvi nižja."

