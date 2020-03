Princ Charles je okužen s koronavirusom #video

"Test princa Charlesa je bil pozitiven, ima blage simptome, sicer pa je dobrega zdravja in zadnje dni dela od doma kot običajno," so sporočili predstavniki britanske kraljeve družine.

Test je opravila tudi Charlesova žena Camilla, ki sicer ni okužena, a je v skladu z vladnimi ukrepi in zdravstvenimi smernicami v samoizolaciji skupaj s Charlesom na gradu Balmoral na Škotskem, so še sporočili.

Pred dvema tednoma se je srečal z monaškim princem, ki je prav tako okužen

71-letni prestolonaslednik je zbolel 14 dni po tem, ko se je srečal z monaškim princem Albertom, ki je prejšnji teden sporočil, da je okužen. Pred nekaj dnevi so okužbo s koronavirusom odkrili tudi pri enem od zaposlenih v Buckinghamski palači.

Predstavnik kraljeve družine je ob tem poudaril, da je nemogoče ugotoviti, kje in kdaj se je Charles okužil, saj je imel v zadnjih tednih več sestankov, srečanj in drugih pojavljanj v javnosti.

Kraljeva družina se je nastanila na več lokacijah

Britanska kraljeva družina se je sicer že pred odkritjem okužbe pri Charlesu pripravljala na možnost, da bo kdo od članov družine zbolel. Zato so se potem, ko so zapustili London, nastanili na več lokacijah: kraljica Elizabeta II. je s princem Filipom v gradu Windsor, princ William je z ženo Catherine in otroki v Norfolku, Charles in Camilla pa sta se, kot omenjeno, odpravila na Škotsko. Princ Harry in Meghan Markle, ki sicer nista več uradna člana kraljeve družine, sta s sinom Archiejem v Kanadi.