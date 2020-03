Kraljeva družina pred koronavirusom pobegnila v izolacijo na podeželje #video

Zaradi vse hitrejšega širjenja novega koronavirusa so tudi na Otoku zaostrili ukrepe. Britanski premier Boris Johnson je za vse državljane odredil izolacijo. To bodo člani britanske kraljeve družine preživljali izven Londona.

Kraljeva družina zapustila London

Britanska kraljica Elizabeta II. in njen soprog, princ Filip, se trenutno nahajata v gradu Windsor, kjer bosta tudi predvidoma ostala v času izolacije. Tja je kraljica iz svojega domovanja v Buckinghamski palači odpotovala prejšnji teden, da se je po več kot mesecu dni narazen znova srečala s soprogom.

Tudi princ William in njegova soproga Kate Middleton sta z otroki zapustila londonski dom v Kensingtonski palači. Družina je odpotovala na svoje podeželsko posestvo Anmer Hall v Sandringhamu, ki jima ga je ob poroki leta 2011 podarila kraljica. Tam Kate in William tudi sicer s princem Georgeom, princeso Charlotte in princem Louisem pogosto preživljata tedne, ko ni pouka. Ker se zaradi širjenja s koronavirusom zapira tudi šola, ki jo obiskujeta George in Charlotte, ju bo par šolal doma na svojem podeželskem domu, piše portal People.

Na deželi bosta izolacijo preživljala tudi Williamov oče, princ Charles, in njegova soproga Camilla. Par se namreč nahaja na svojem posestvu Balmoral na Škotskem, ki ga je Charles prav tako dobil v dar od kraljice.

Podobno kot pri nas odslej tudi na Otoku

V Veliki Britaniji bodo sicer prihodnji tedni videti podobno kot pri nas. Ljudje se morajo zadrževati doma in se izogibati druženjem. Od danes naprej velja prepoved druženja na javnih mestih za vse, ki niso člani iste družine.

Prav tako so odpovedani vsi javni dogodki, vključno s porokami in krsti – izvajali se bodo le pogrebi. Vse trgovine, ki ne prodajajo za življenje nujnih stvari, se morajo zapreti. Britanci lahko ven hodijo le enkrat dnevno na rekreacijo (po možnosti nekam na samo), dovoljeno jim je iti do trgovine po hrano, ko je to nujno, ter do zdravnika in lekarne.