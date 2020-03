Medtem ko Severina čisti, Igor poležava na kavču #video

Tašča hrvaške pevke Severine Olja Kojić je na svojem Instagram profilu objavila video, na katerem pevka pridno čisti stikala za luči in držala od kuhinjskih elementov. Medtem pa njen soprog Igor sedi na kavču in gleda televizor.

V želji po omejitvi širjenja koronavirusa tudi slavni pridno upoštevajo navodila pristojnih. Zaprli so se v svoje domove in prek družbenih omrežij spodbujajo vse svoje sledilce, naj naredijo enako in ostanejo doma, kolikor dolgo bo pač treba.

In kot je v času hitrega širjenja novega koronvirusa treba, se je tudi Severina v družinski vili Kojićev v Beogradu, kjer biva s soprogom Igorjem, lotila temeljitega čiščenja. Poprijela je za krpo in se lotila najbolj problematičnih površin, kot so stikala za luči in držala kuhinjskih elementov.

Njeno početje sta posnela njena tast in tašča, Olja in Dragan Kojić. Olja je video posnetek ponosno delila na svojem Instagram profilu ter zraven zapisala: "Snaha v času korone."

Medtem ko so bili njeni sledilci navdušeni nad Severinino gesto ter jo hvalili, kako krasna snaha je, pa so bili do pevke manj prijazni tisti, ki so se oglasili na Instagram profilu Srb VIP, kjer je video prav tako objavljen. Mnogi so se obregnili ob to, da medtem ko pevka čisti in razkužuje, njen Igor povsem po moško sedi na kavču in gleda televizijo.