Severina slavi svojega moža: Tvoja ljubezen me dela popolno

Hrvaška pevka Severina in njen mož Igor Kojić sta poročena skoraj štiri leta, njuna ljubezen pa, sodeč po objavah na družbenih omrežjih, še vedno cveti. Pevka je na svojem profilu na Instagramu znova objavila ganljivo sporočilo možu, v katerem se mu je med drugim zahvalila za ljubezen ne le do nje, temveč predvsem do njenega sina.

Nekdanji srbski nogometaš Igor Kojić in priljubljena hrvaška pevka Severina sta se poročila oktobra 2015 in čeprav srbski mediji pogosto namigujejo, da med njima ni vse tako rožnato, kot se zdi, ter da naj bi bila na vidiku celo ločitev, očitno ni tako. Vsaj sodeč po ganljivih pevkinih objavah na Instagramu ne.

Severina z oboževalci večkrat deli utrinke iz svojega zasebnega življenja, med drugim tudi skupne trenutke s svojim 15 let mlajšim možem Igorjem. Večkrat mu nameni lepe besede in tudi tokrat je sledilce navdušila z ganljivo objavo, ki jo je pospremila s kar nekaj fotografijami.

Zapis se je glasil: "25. 9. … Ko govorim, me poslušaš. Ko plešem, se ti zadovoljno smehljaš. Ko padam, me čakaš tam doli s čokolado v roki. Tvoja ljubezen me dela popolno. A tvoja ljubezen do mojega sina me dela najsrečnejšo žensko na svetu. Ponosna sem nate, ker vedno izbereš stran ljubezni. Srečno nama!!! Živela ljubezen, edina in največja sila sveta!!!"

Glede na to, da je pevka še posebej zapisala datum, in glede na besede, s katerimi je voščila sebi in Igorju, je mogoče sklepati, da današnji datum zaljubljenemu paru pomeni nekaj posebnega. A Severina v zapisu, ki so ga njeni sledilci pospremili z velikim navdušenjem in čestitkami, ni izdala, za kaj gre.