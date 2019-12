V Zagrebu smo govorili s Severino: Moj mož, družina in sin mi dajejo moč #video

Severina je v soboto zvečer do zadnjega kotička napolnila zagrebško Areno in tam priredila pravi spektakel. Mnogi so se spraševali, ali bo zmogla izpeljati tako velik koncert, potem ko je morala po odločitvi sodišča sina Aleksandra predati njegovemu očetu Milanu Popoviću. A pevka je še enkrat dokazala, da živi za svoje občinstvo, ki je z njo prepevalo vse njene največje uspešnice, pritegnilo pa ji je tudi, ko je tokratni koncert začela z - molitvijo.

"To ni nič nenavadnega," je dejala po koncertu, "molim pred vsakim koncertom. Če imam priložnost, da to storim skupaj z več kot 20 tisoč ljudmi, pa je še toliko lepše." Neuničljiva Dalmatinka si je po nastopu vzela čas tudi za Planet in spregovorila o temi, ki je v preteklih dneh preglasila njeno glasbo - odvzemu skrbništva nad sinom Aleksandrom.

Od koga v teh trenutkih črpa moč, da gre naprej?

"Od mojega moža, moje družine, mame, mojega Aleksandra," je povedala. "Te dni sem dobivala podporo tudi od vrste drugih ljudi, tako znanih kot neznanih, z vseh koncev nekdanje Jugoslavije," je poudarila, "to so pametni ljudje, ki so se javno oglasili, iz Slovenije na primer Azra Širovnik. Predvsem pa so to ljudje, ki imajo v sebi človečnost."

Kako se počuti ob izrazih podpore, ki jih dobiva?

Povedala je, da je neizmerno srečna, ker dobiva podporo z vseh koncev nekdanje Jugoslavije. Da vsi narodi s tega območja znajo stopiti skupaj, je opazila že med katastrofalnimi poplavami leta 2014 na Hrvaškem, v BiH in Srbiji, to pa sama doživlja tudi zdaj.

"Ljudje niso bili nikoli jezni drug na drugega, ampak nas je politika prisilila v to, da smo nekaj, kar prej nismo bili," je dejala "in neznansko srečna sem, da so vse te države od Slovenije do Makedonije enotne tudi zdaj. To so trenutki, ko spregovorijo ljudje, ne politika."

Zakaj je tokratna turneja magična?

Tokratna Severinina turneja nosi ime Magic Tour oz. Magična turneja. Kot je dejala, je zanjo magična zaradi marsičesa, tudi njene ekipe plesalcev, ki prihajajo iz Slovenije. "Najbolj magično pa je, ko vsi v občinstvu pojejo z mano," je dejala Severina, ki čez slaba dva tedna prihaja v Ljubljano, 21. decembra bo namreč nastopila v Stožicah.

Več o pogovoru s Severino in njenem zagrebškem koncertu si lahko ogledate v ponedeljek ob 18. uri v oddaji Planet 18.

