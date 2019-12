Skrušena Severina po ločitvi od sina: Hvala vsem, ki ste mislili name

"Hvala vsem, ki ste mislili name. Poseben občutek je, ko nate mislijo ljudje, ki te razumejo in vedo, za kaj gre," je sporočila hrvaška pevka Severina. "Hvala vsem javnim osebnostim in vsem drugim, ki ste me podprli. V vsakem vašem pismu sem začutila majhno molitev," je dodala ena od najbolj znanih glasbenic na območju nekdanje Jugoslavije.

Severina: Vaši zapisi so mi dali veter v jadra

Kot je poudarila v objavi na družbenem omrežju Instagram, je pisma podpore prejela iz Srbije, Slovenije, Makedonije, Črne Gore, BiH in Hrvaške pa tudi od izseljencev. Zahvalila se je tudi hrvaški novinarki in pisateljici Vedrani Rudan, srbski pisateljici Mirjani Bobić in bosansko-hrvaškemu književniku Miljenku Jergoviću, ki so javno pisali o odločitvi zagrebškega sodišča, po kateri je morala svojega Aleksandra v skrbništvo predati njegovemu očetu, srbskemu poslovnežu Milanu Popoviću.

Pevka kljub borbi za sina nadaljuje s turnejo

"Vaši zapisi so mi dali veter v jadra v tem morju žalosti v celotni regiji," je dodala Severina. Ob tem je svojim oboževalcem sporočila, da je pripravljena na nadaljevanje svoje turneje The Magic Tour, v sklopu katere bo nocoj stopila na oder zagrebške Arene. Naslednji in za zdaj zadnji najavljeni koncert v sklopu turneje bo 21. decembra v ljubljanski dvorani Stožice.