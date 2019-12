"Severina si s takšnimi potezami zmanjšuje možnosti za vrnitev skrbništva" #video

"Zelo čustveno sem doživela Severinino situacijo in razsodbo, s katero so ji zmanjšane starševske pravice, kar se mi ne zdi pošteno," je začela zapis. Čeprav si s Severino nista blizu in nista govorili že leta, neprestano razmišlja o njej in njenem sinu, je razložila.

Vlatka Pokos, ki trenutno živi v Kanadi, je prek družbenih omrežij izkazala podporo slavni hrvaški pevki, ki je morala pretekli teden svojega sina Aleksandra predati nekdanjemu partnerju Milanu Popoviću.

Izpostavljanje v medijih "ni zdravo za otroka"

Poleg Vlatke so na Severinino stran stopili številni hrvaški zvezdniki, ki ne morejo verjeti razsodbi sodišča, da otroka odvzame mami. Poleg Vlatke so ji podporo med drugim izkazali še Nives Celzijus in Jelena Karleuša, a Vlatka je bila tista, ki je bila tudi malce kritična do Severine.

"Mislim, da nihče ne dvomi o njeni ljubezni do sina, pretirano izpostavljanje javnosti vsekakor ni zdravo za otroka."

Severina mora dojeti, da njej in njenemu sinu ne bo pomagala niti ulica niti javnost niti mediji. S takšnimi potezami si samo zmanjšuje možnosti za vrnitev skrbništva.

Ob tem je še dodala, da to nedvomno škodi Aleksandru, ki "zna brati, hodi v šolo in komunicira z drugimi otroki", njeno pisanje povzema hrvaški Index.

Vlatka Pokos ne razume nekaterih Severininih potez. Foto: Mediaspeed

Vlatka ima s tem v mislih Severinino prepogosto izpostavljanje sina v javnosti in na družbenih omrežjih, kar je ponovno storila pred nekaj dnevi, ko je svojemu sinu kar prek Instagrama sporočila, kaj si misli o zadnji razsodbi glede skrbništva.

"Te čudne besede, ki obstajajo le na papirju, ne pa tudi v resničnosti, je napisala neka teta, ki ne ve, kdo sva midva, in ki se ne igra z nama. Ta teta je na višji ravni igric," je v zapisu zapisala o sodnici Tei Golub, ki je "uvedla nova pravila v igrico, ki se ji reče 'hrvaško pravosodje'. Midva tega nisva niti slutila, nisva poznala pravil. To so njena pravila, njihova, ne najina," je še zapisala.

"Nikoli se ne bom strinjala z izpostavljanjem otrok v javnosti, tudi ko gre za anonimne ljudi na družbenih omrežjih," je ob tem še izpostavila Vlatka in dodala, da ni Severinina sovražnica, a da si iz srca želi, da enakopravno sodeluje pri vzgoji svojega sina. "Želim si, da bi to rešila uspešno, v dobrobit otroka in brez medijev ter brez javnosti."

To fotografijo s sinom je Severina pred nekaj dnevi objavila na Instagramu. Foto: Instagram

Messi lahko, Severina pa ne

Nekdanji Severinin partner je že pred časom dosegel, da pevka ne sme več objavljati fotografij sina na družbenih omrežjih, česar pa sama ne razume, je dejala v nedavnem intervjuju za Jutarnji list: "Messi objavlja fotografije svojih otrok na Instagramu, tudi Luka Modrić. Meni pa je sodišče prepovedalo objavo fotografij na Instagramu s sinom, ki se smehlja."

V intervjuju je še dodala, da sta tudi Novak Đoković in Messi slavna, pa se vseeno s svojimi otroki pojavljata v javnosti, a da zanjo veljajo drugačna pravila. "Name pa se očitno gleda drugače."

Zvezdnica je na koncu dejala, da ne priznava nedavne odločitve sodišča, ter dodala, da je v preteklih dneh prejela veliko klicev in sporočil podpore, za kar se iskreno zahvaljuje.

