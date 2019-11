Milan Popović o Severini: Mati si nekaterih stvari ne bi smela dovoliti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji Severinin partner in oče njunega sina Milan Popović je za srbski časnik Kurir komentiral zadnjo razsodbo sodišča, ki je razsodilo njemu v prid.

Dan po tem, ko je sodnica županijskega sodišča v Zagrebu razsodila, da bo Aleksander živel z očetom Milanom Popovićem, ta pa bo samostojno skrbel za otrokovo zdravje in izobraževanje, se je prek družbenih omrežij oglasila dečkova mama Severina.

Zdaj pa je svoje za javnost povedal še Popović.

Ta je za srbski Kurir dejal, da bi morala biti ta razsodba sprejeta že davno, a se je postopek vlekel zaradi "taktike Severininih odvetnikov zavlačevanja".

Popović: Ona z mano ne govori že nekaj let

Na vprašanje Kurirja, ali meni, da je Severina dobra mati, pa je odgovoril: "Na to vprašanje ne morem odgovoriti, a dejstvo je, da so se v zadnjem času dogajale nekatere stvari, ki si jih ženska kot mati ne bi smela dovoliti."

Dodal je še, da pri tem ne gre za "odvzemanje otroka mami, kot to Severinini predstavniki stalno prikazujejo v medijih", temveč bo deček v prihodnje "enostavno več časa preživel pri meni in manj pri mami".

Ob tem je še poudaril, da so bile njune pravice ves čas enake in da upa, da bo Severina to končno dojela, ter da: "Bova lahko končno omogočila mirno otroštvo najinemu sinu."

Pa vendar bo to zelo težko, saj je Popović za konec še razkril, da Severina z njim ne govori že nekaj let.

