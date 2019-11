Severina sinu sporočila: Odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo

"Veš, sine, to so le neki papirji, ki jih je nekdo spisal, neke črke, ki jih je nekdo stipkal v besede in ki za naju ne veljajo. Ločili so naju fizično, a to je vse, kar lahko storijo," je Severina Kojić začela zapis na Instagramu. Z njim je pospremila svojo fotografijo s sinom Aleksandrom in dva posnetka sporočilc, ki jih ji je deček napisal.

"Po sedmih letih in pol mi dovolijo, da te vidim 88 ur na mesec. Hej, to je vendarle 88 ur," nadaljuje v zapisu, "lahko bi bilo tudi manj, vse bi lahko in vse so storili, da naju prizadenejo. Toda veš, kaj vse lahko storiva v 88 urah? Lahko delava čudeže. Dovolili so mi, da dvakrat na mesec prespim s teboj in te uspavam. Niti predstavljati si ne morejo, kaj vse si lahko poveva v teh dveh večerih. Vse druge večere te bo mama imela v mislih, ker si ti vsaka moja misel in vsaka moja misel je ti. Neki tuji ljudje mi te lahko prepovejo, ne morejo mi pa prepovedati, da te imam rada in da vsako sekundo mislim nate."

"Sine, to so le grde sanje in mama ti obljublja, da se bova kmalu prebudila," je zapisala Severina, "spet te bom vsak večer uspavala, a o tem bo odločil 'gospod čas'. Do takrat bo mama vedno ob tebi in to bo hitro mimo. Oprosti, da ti nisem utegnila pojasniti, kaj se je včeraj zgodilo, veliko drugih stvari je bilo pomembnejših. Gledala sva Svet igrač 4, pekla palačinke in in se igrala živalski vrt ... ni bilo časa niti za žalost niti za pojasnila. Morala sem te odpeljati in šla sva z nasmehom."

"Te čudne besede, ki obstajajo le na papirju, ne pa tudi v resničnosti, je napisala neka teta, ki ne ve, kdo sva midva, in ki se ne igra z nama. Ta teta je na višji ravni igric," se je pevka ob koncu zapisa dotaknila sodnice Tee Golub, ki je v četrtek razsodila o skrbništvu, "uvedla je nova pravila v igrico, ki se ji reče 'hrvaško pravosodje'. Midva tega nisva niti slutila, nisva poznala pravil. To so njena pravila, njihova, ne najina. Ti le bodi dobro in potem bo vse dobro. Mama je v redu, moj Robin, tvoj Batman te čaka. In odpusti jim, sine, ker res ne vedo, kaj delajo."

Po četrtkovi razsodbi sodišča sme pevka sina videvati ob torkih in četrtkih od 15. do 20. ure ter vsak drugi konec tedna od 10. ure v soboto do 20. ure v nedeljo.

Preberite še: