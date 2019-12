Severina sporoča: Ne priznavam odločitve sodišča

Pevka Severina Kojić je v preteklem tednu izgubila sodni spor z Milanom Popovićem. Sodnica županijskega sodišča v Zagrebu je namreč razsodila, da bo njun sin Aleksander živel z očetom, ki bo samostojno skrbel za otrokovo zdravje in izobraževanje.

Popović je sicer že zatrdil, da sina ne namerava odpeljati v Srbijo. "Otrok ostaja v Zagrebu in bo tam še naprej obiskoval šolo," je dejal srbski poslovnež. Ta je za srbski Kurir v nedavnem intervjuju še povedal, da bi morala biti razsodba sprejeta že davno, a se je postopek vlekel zaradi "taktike Severininih odvetnikov zavlačevanja".

Sodbo bo spoštovala

V intervjuju za hrvaško stran Jutarnji list je Severina iskreno spregovorila o tem, kakšni občutki so jo prevevali po izgubljenem sodnem boju z nekdanjim srbskim partnerjem, s katerim je bila v zvezi od decembra 2010 do februarja 2012.

"V življenju sem preživela veliko stvari, zaradi katerih sem se sramovala. Ampak to je življenje in tudi ta sodba je zame velika preizkušnja, ki jo bom preživela. Otrok me potrebuje takšno, kakršna sem, dobra, zdrava in prisebna mama, ne glede na stvari, ki so zapisane v sodbi," je med drugim povedala. Dodala je, da se z odločitvijo sodišča ne strinja, a bo sodbo vseeno spoštovala. "Ni druge. Ničesar več se ne bojim," je poudarila.

Severina bo v sklopu svoje koncertne turneje The Magic Tour 21. decembra nastopila tudi v ljubljanskih Stožicah. Foto: Jani Ugrin

V izjemno čustvenem in osebnoizpovednem intervjuju se je hrvaška zvezdnica dotaknila tudi odločitve sodišča, ki ji med drugim prepoveduje javno objavo fotografij svojega 7-letnega sina Aleksandra.

"Messi objavlja fotografije svojih otrok na Instagramu, tudi Luka Modrič. Meni pa je sodišče prepovedalo objavo fotografij na Instagramu s sinom, ki se smehlja," je pojasnila. Izpostavila je še, da ne potrebuje dodatne slave.

Popović ni bil prisoten v sinovem življenju

"Že trideset let me vsi poznajo, kar je dlje od marsikatere kariere ljudi, ki delajo v institucijah, ki so dovolile, da se to zgodi. Sem znana, ampak zaradi stvari, s katerimi se rada ukvarjam," je povedala. Med drugim je še dejala, da sta tudi Novak Đoković in Messi slavna, pa se vseeno s svojimi otroki pojavljata v javnosti. "Name pa se očitno gleda drugače," je še povedala.

Severina naj bi se med intervjujem tudi zjokala. Sicer pa sodna bitka pevke in srbskega poslovneža traja že leta, oba pa ves čas med seboj obračunavata tako na sodiščih, kot v medijih. Popović je recimo na vprašanje Kurirja, ali meni, da je Severina dobra mati, odgovoril, da na to vprašanje ne more odgovoriti, je pa dejstvo, zadnjem času dogajale nekatere stvari, ki si jih ženska kot mati ne bi smela dovoliti.

Foto: Ana Kovač

Tudi Severina je v preteklosti že večkrat omenila, da Popović ni bil prisoten v otrokovem življenju. "Grozno je. Predstavljajte si, kaj bi se zgodilo, če ne bi spoštovala odločitve sodišča. Ko je sodišče najprej odločilo, da lahko Popović obišče svojega sina vsak drugi konec tedna, se ta pet mesecev ni pojavil," je dejala v tokratnem intervjuju za Jutranji list in še enkrat poudarila, da Popović svojega sina po rojstvu ni videl eno leto.

"Ni slišal njegovih prvih besed, prvih korakov. Ni želel priti niti na krst. Vedel je, da me to, da ne želi videti svojega otroka, boli. Ampak naredila sem eno odlično stvar, in sicer to, da sem pobegnila iz takšnega odnosa," je Severina pripovedovala za Jutarnji list. Ob tem se je zahvalila tudi svojemu možu Igorju Kojiću, saj je prevzel očetovsko vlogo v sinovem življenju.

Popović: Ne gre za odvzemanje otroka mami

Popović pa je v svojem intervjuju za Kurir še enkrat zatrdil, da ne gre za "odvzemanje otroka mami, kot to Severinini predstavniki stalno prikazujejo v medijih", temveč bo deček v prihodnje "enostavno več časa preživel pri meni in manj pri mami". Ob tem je še poudaril, da so bile njune pravice ves čas enake in da upa, da bo Severina to končno dojela, ter da: "Bova lahko končno omogočila mirno otroštvo najinemu sinu."

Foto: Ana Kovač

V intervjuju je Severina še priznala, da komunikacija z nekdanjim možem poteka izključno prek elektronske pošte, kar je potrdil tudi sam Popović v intervjuju za Kurir, v katerem je razkril, da Severina z njim ne govori že nekaj let.

Pevka je ob koncu svojega intervjuja še enkrat poudarila, da ne priznava odločitve sodišča, ter dodala, da je v preteklih dneh prejela veliko klicev in sporočil podpore, za kar se iskreno zahvaljuje.