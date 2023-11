Umik knjige o kraljevi družini, razkrila naj bi, kdo je izrekel rasistično pripombo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Nizozemskem so iz prodaje umaknili novo knjigo o britanski kraljevi družini, ker naj bi nizozemski prevod razkril, kateri član družine je je avtor sporne izjave o barvi kože potomca Harryja in Meghan.

Novinar in pisec Omid Scobie, izkušen poročevalec o kronanih glavah, s svojo novo knjigo o britanski kraljevi družini dviguje prah. Bolj kot vsebina knjige Endgame pa je pozornost vzbudil dogodek na Nizozemskem – tam so namreč nizozemski prevod umaknili iz prodaje, ker naj bi razkrival, kdo od članov kraljeve družine se je spraševal, kakšnega odtenka bo barva kože Archieja, sina princa Harryja in Meghan Markle.

V angleški različici knjige so ta del umaknili še pred izidom, v nizozemskem prevodu pa je založnikom "pobegnil", poročajo britanski mediji, ki pa za zdaj ne razkrivajo imena avtorja sporne izjave.

Foto: Guliverimage

Da naj bi se nekdo v kraljevi družini spraševal, kako temna bo koža njenega takrat še nerojenega otroka, je Meghan Markle povedala leta 2021 v intervju z Oprah Winfrey. Ta izjava je dvignila ogromno pozornosti, takratni princ Charles, zdaj kralj Karel III., je kategorično zanikal, da bi to izjavil on, Harryjev brat William pa je medijem dejal: "Mi niti nismo rasistična družina."

Tudi Harry je pozneje dejal, da se mu ta komentar pravzaprav ne zdi rasističen, ampak nenameren, toda škoda v njegovih odnosih s sorodniki je že bila storjena. Po poročanju Sunday Timesa naj bi se Harry in Meghan s kraljevo družino dogovorila, da te izjave ne bosta več omenjala.

