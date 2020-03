Na Krvavcu v času epidemije koronavirusa odpuščajo zaposlene

V družbi RTC Krvavec so v času epidemije novega koronavirusa odpustili pet žičničarjev vzdrževalcev, ki so imeli pogodbo za zaposlitev za nedoločen čas.

Foto: STA

Po naših informacijah je v torek v Rekreacijsko turističnem centru (RTC) Krvavec zaradi slabe zimske sezone in predčasnega zaprtja smučišča sredi marca zaradi epidemije novega koronavirusa prišlo do odpuščanja zaposlenih. V družbi RTC Krvavec, katere lastnik in direktor je gorenjski podjetnik Janez Janša, pojasnjujejo, da so iz poslovnih razlogov odpustili pet od skupaj 26 žičničarjev vzdrževalcev, ki so imeli pogodbo za zaposlitev za nedoločen čas.