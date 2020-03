Vlada ukinila krizni štab

Vlada je pozno sinoči sprejela sklep o prenehanju delovanja kriznega štaba za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa, saj z vzpostavitvijo operativnega delovanja vseh ministrstev ni več razlogov za njegovo delovanje. Ob tem je ustanovila medresorsko skupino za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme.

Vlada je krizni štab za obvladovanje koronavirusa ustanovila na ustanovni seji, vodil ga je premier Janez Janša. Uradni govorec kriznega štaba je bil Jelko Kacin.

Kot kaže sinočnja odločitev, je vlada presodila, da ni več razlogov za delovanje kriznega štaba, saj jim je uspelo vzpostaviti operativno delovanje vseh ministrstev. "Vse operativne funkcije, ki so bile v obliki dodatnih interventnih in koordinacijskih zmogljivosti priključene kriznemu štabu v razširjeni sestavi, se odslej opravljajo v okviru matičnih resorjev ministrstev in njihovih organov v sestavi," so zapisali v sporočilu za javnost.

Medresorsko skupino bo vodil Damijan Jakin

Medresorsko delovno skupino za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme, ki jo je vlada ustanovila danes, bo vodil državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damijan Jaklin. Poleg predstavnikov uprave za zaščito in reševanje ter zavoda za blagovne rezerve bodo člani še predstavniki ministrstev za gospodarski razvoj in tehnologijo, zdravje, zunanje in notranje zadeve.

Naloge medresorske delovne skupine so sprejem in pregled posameznih ponudb zaščitne opreme, vrednotenje zaščitne opreme v smislu izpolnjevanja tehničnih standardov in posredovanje ponudb zaščitne opreme, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, v nadaljnji postopek zavodu za blagovne rezerve. Ta bo izpeljal postopek naročila in sklenil pogodbo za dobavo, so še sporočili z vlade.