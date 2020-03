Najbolj oster ukrep do zdaj: doma mora ostati 1,3 milijarde ljudi #video

Ostre ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa so sprejeli tudi v Indiji. Indijski premier Narendra Modi je v torek zvečer v štiri ure dolgem nagovoru državljanom oznanil prepoved zapuščanja domov za 21 dni. Ukrep je začel veljati v sredo minuto čez polnoč. Gre za do zdaj najstrožji in najbolj drastičen ukrep v boju proti novemu koronavirusu kjerkoli po svetu.

"Gre za popolno prepoved zapuščanja domov. Vsaka država, vsaka četrt, vsaka podeželska cesta, vsaka vas bo zaprta," je v torek zvečer v televizijskem nagovoru povedal indijski premier Narendra Modi.

V Indiji so v sredo minuto čez polnoč uvedli 21-dnevno prepoved zapuščanja domov. Foto: Reuters

Njegova odločitev po oceni poznavalcev postavlja oblasti pred velik izziv, saj je v državi na stotine milijonov ljudi brez sredstev za preživetje, več milijonov prebivalcev pa živi natrpanih v urbanih središčih s slabo sanitarno in zdravstveno oskrbo.

Posnetke, ki prikazujejo razmere v Indiji po uveljavitvi prepovedi zapuščanja domov, nam je poslal bralec.

V državi našteli okoli 500 primerov okužb

Čeprav število okuženih v državi ostaja relativno nizko, do Modijeve najave prepovedi so našteli okoli 500 primerov okužb, se oblasti bojijo, da bi se virus lahko po državi razširil na podoben način kot v ZDA, na Kitajskem in v Italiji, posledice tega pa bi bile veliko hujše kot v prej omenjenih državah, ki jih je novi koronavirus najbolj prizadel.

Ulice v večjih indijskih mestih danes samevajo. Foto: Reuters

Vladni odlok o prepovedi zapuščanja domov sledi vrsti vladnih dekretov, ki so postajali vedno bolj strogi. Nekateri so celo pričakovali, da se bo indijski predsednik vlade zaradi naraščanja števila okužb odločil za še bolj radikalne ukrepe, na primer za razglasitev izrednih razmer ali razglasitev vojaškega prava.

V mestih trgovine zaprte, v predmestjih popolnoma drugačna slika

Po poročanju New York Timesa so bile trgovine na glavnih ulicah v indijski prestolnici New Delhi že pred Modijevim nagovorom zaprte, medtem ko so bile razmere v revnejših predmestjih popolnoma drugačne. Tam so se ljudje še vedno zadrževali na prostem, prerivali drug z drugim na ozkih cestah, se zbirali v avtobusnih nadstrešnicah, se gnetli skupaj v eni sobi v najemniških stanovanjih.

Brezdomec pri eni od cest v New Delhiju Foto: Reuters

Iz zaprtih železniških postaj so se pred polnočjo valile dolge vrste delavcev migrantov, večinoma moških, ki so se skupaj peš odpravili proti oddaljenim vasem. Zaščitnih mask seveda niso nosili, zato obstaja nevarnost, da bi omenjeni delavci lahko virus iz mest razširili na podeželje.

V nekaterih mestih že pred prepovedjo veljale podobne omejitve

Ko je v New Delhiju nastopila polnoč, so se po poročanju New York Timesa na nekaterih cestah zadrževali samo še posamezniki, ki so nosili plastične vrečke s hrano. Po poročanju časnika je bil to rezultat zadnjega nakupovanja, preden je začela veljati prej omenjena vladna prepoved. V večini indijskih velemest, tudi v Mumbaju, so sicer že pred tem veljale nekatere podobne omejitve.