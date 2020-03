V Južni Koreji znova narašča število novih okužb

Južnokorejski center za nadzor in preprečevanje bolezni je danes sporočil, da gre za največje število uvoženih primerov v enem dnevu. Do zdaj so zabeležili 101 primer okužbe, ki so ga v državo prinesli potniki iz tujine.

V Južni Koreji so do zdaj potrdili 9.137 okuženih, število smrtnih žrtev se je povečalo za šest na skupno 126, poročanje nemške tiskovne agencije dpa povzema STA.

Ostrejši nadzor nad potniki iz ZDA

Južnokorejski premier Chung Sye-kyun je danes napovedal, da bodo ta teden v luči vse večjega števila vnesenih primerov uvedli ostrejši nadzor za potnike iz ZDA. "Nujno moramo uvesti strožje ukrepe karantene za prihode iz ZDA poleg testiranja vseh potnikov iz Evrope," je dejal na sestanku vladne skupine za boj proti koronavirusu.

Medtem ko se število novih okužb na najhuje prizadetih območjih, v mestu Daegu in pokrajini Severni Gyeongsang, upočasnjuje, število novih primerov postopoma narašča v prestolnici Seul, poroča STA.

Na ameriški letalonosilki okuženi trije mornarji

Na ameriški letalonosilki USS Theodore Roosevelt so bili na testu za novi koronavirus pozitivni trije mornarji, so sporočili iz ameriške vojske. Gre za prve primere okužbe z virusom na kateri od ameriških vojaških ladij, ki so na misiji na morju.

Vršilec dolžnosti sekretarja za mornarico Thomas Modly je sporočil, da so okuženo trojico evakuirali z ladje, na kateri je več kot 5.000 članov posadke, vsi, s katerimi so bili v stiku, pa so v karanteni.

Letalonosilka je bila nazadnje v pristanišču pred 15 dnevi, in sicer v Vietnamu, a je po besedah poveljnika pomorskih operacij admirala Mika Gildaya te primere težko povezati z določenim postankom v pristanišču. "Sprejeli smo previdnostne ukrepe, ko se je posadka vrnila z obiska na obali, in okrepili zdravstveni nadzor posadke," je dejal.

V ameriški mornarici so do zdaj potrdili 86 primerov okužbe z novim koronavirusom, od tega pri 57 aktivnih pripadnikih, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.

V provinci Hubei po dveh mesecih odpravili stroge omejitve

Na Kitajskem so v provinci Hubei, žarišču pandemije novega koronavirusa, po dveh mesecih danes odpravili stroge omejitve. Iz države medtem znova poročajo o 47 novih vnesenih primerih okužbe in nobenem domačem, poroča STA.

Doslej so na Kitajskem potrdili 474 primerov vnesenih okužb večinoma kitajskih državljanov, ki so se vrnili domov, so sporočili z zunanjega ministrstva.

V zadnjih 24 urah so potrdili tudi štiri smrti zaradi covida-19, od tega so trije umrli v provinci Hubei. Peking je v torek sporočil, da bodo danes odpravili zaprtje 50-milijonske province Hubei, ki so ga uvedli januarja. To pomeni, da bodo zdravi prebivalci lahko prvič po dveh mesecih odšli iz province. Znova so odprli nekatera letališča in železniške postaje. Vendar pa šole ostajajo zaprte. Prebivalci Wuhana pa bodo na odpravo zaprtja mesta morali počakati do 8. aprila, poroča STA.

Nova Zelandija uvaja popolno zaprtje

Nova Zelandija je danes poročala o 50 novih primerih okužbe z novim koronavirusom, skupno 205. Vlada je razglasila enomesečno zaprtje oziroma izredne razmere, ki ji omogočajo ustavitev prometa in zaprtje cest ter prepoved gibanja ljudi na prostem za nenujna opravila.

Vodja civilne zaščite Sarah Stuart-Black je sporočila, da bo popolno zaprtje začelo veljati opolnoči po lokalnem času, torej okoli poldneva po srednjeevropskem. Poudarila je, da ne bodo tolerirali tistih, ki se ne bodo izolirali, in da bo vlada v sodelovanju s policijo uvedla kazni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vsi prebivalci bodo morali ostati doma, z izjemo tistih, ki delajo v sektorjih, kot so zdravstvo, živilske trgovine, bencinske črpalke in lekarne. Šole in skoraj vsa podjetja bodo zaprli. Ljudje bodo lahko odšli od doma sami zaradi rekreacije ali nakupa osnovnih potrebščin.