Italijanske oblasti kljub upadu novih žrtev ostajajo previdne

Po podatkih, objavljenih v ponedeljek zvečer, je v Italiji v zadnjem dnevu umrl 601 človek, skupno pa je v državi število mrtvih naraslo na 6.077. To je bil drugi dan zapored, da so zabeležili upad smrtnih žrtev. Število potrjenih okužb je naraslo na 63.927. Do sedaj je ozdravelo 7.432 bolnikov.

"Podatke moramo zelo skrbno preučiti. Šele čez nekaj dni bomo lahko videli, kakšen je trend. Ta teden je zelo pomemben," je, po poročanju STA, pojasnil Silvio Brusaferro za radio Rai 2. Ob tem je Italijane pozval, naj spoštujejo ukrepe za preprečevanje novih okužb. "Neprimerno vedenje bo imelo posledice v prihodnjih tednih," je opozoril.

Šele v ponedeljek ustavili vso ne nujno proizvodnjo in dejavnosti

V boju za zajezitev epidemije novega koronavirusa je Italija, kjer od 10. marca velja karantena, v ponedeljek ustavila vso ne nujno proizvodnjo in dejavnosti. Trgovine, banke, pošte in lekarne ostajajo odprte. Drastični ukrepi bodo v tretjem največjem gospodarstvu v evrskem območju v veljavi najmanj do 3. aprila.

Velika večina Italijanov ukrepe spoštuje. Kot kaže anketa, ki jo je minuli konec tedna objavil dnevnik La Repubblica, 94 odstotkov Italijanov meni, da so ukrepi pozitivni ali zelo pozitivni, še navaja STA.