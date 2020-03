Grozljivo: v zapuščenih domovih za ostarele našli tudi mrtve varovance

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski vojaki, ki sodelujejo v prizadevanjih za zajezitev širjenja novega koronavirusa, so v nekaterih domovih za ostarele našli varovance, za katere ni nihče srbel. Nekaj starejših je bilo celo mrtvih v svojih posteljah, je sporočilo špansko ministrstvo za obrambo. Špansko tožilstvo je o primerih že uvedlo preiskavo.

Obrambna ministrica Margarita Robles je za zasebno televizijo Telecinco dejala, da bo vlada "stroga in nepopustljiva glede ravnanja s starejšimi" v domovih za ostarele. Minister za zdravje Salvador Illa pa je dejal, da so domovi za ostarele prednostna naloga vlade. "Nad njimi bomo izvajali intenziven nadzor," je po poročanju STA dodal Illa.

Vojaki v Španiji, drugi najhuje prizadeti evropski državi zaradi novega koronavirusa, pomagajo pri razkuževanju domov za ostarele. "Ob nekaj obiskih so našli varovance popolnoma zapuščene, nekatere celo mrtve v njihovih posteljah," je dejala obrambna ministrica.

Osebje domov kar izginilo

Po navedbah obrambnega ministrstva je osebje nekaterih domov za ostarele odšlo, potem ko so tam odkrili okužene z novim koronavirusom.

V španskih domovih za ostarele umrle varovance običajno premestijo na hladno, dokler ponje ne pridejo uslužbenci pogrebnega zavoda. A če je domnevni vzrok smrti koronavirusna bolezen 19, varovance pustijo na posteljah, dokler ne pride ponje ustrezno zaščiteno osebje. V prestolnici Madrid, kjer je žarišče novega koronavirusa v Španiji, to lahko traja tudi do 24 ur, poroča britanski BBC na svoji spletni strani.

Drsališče kot začasna mrtvašnica

Ker se razmere v Madridu zaostrujejo, so tamkajšnji pogrebni zavodi sporočili, da od danes zaradi pomanjkanja zaščitne opreme ne bodo več prihajali po trupla žrtev covid-19. Oblasti so še sporočile, da bodo kot začasno mrtvašnico za smrtne žrtve covid-19 v Madridu uporabile drsališče.

V Španiji je število smrtnih žrtev zaradi covid-19 v ponedeljek naraslo na 2.182, število okuženih z novim koronavirusom pa na 33.089. Najhuje je v madridski regiji, kjer se je z novim koronavirusom do zdaj okužilo 10.575 ljudi, umrlo pa jih je 1.263. To je 58 odstotkov vseh smrtnih žrtev v državi.

Število okuženih in mrtvih se v Španiji povečuje kljub karanteni, ki so jo tamkajšnje oblasti uvedle 14. marca. Predvidoma jo bodo podaljšali do 11. aprila, kar naj bi danes potrjeval španski parlament.