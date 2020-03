Se bo Maracana spremenila v zatočišče za bolnike s koronavirusom?

Gre za cel center za treninge, ki je v neposredni bližini ene od bolnišnic v tem brazilskem velemestu. Flamengo pa upravlja sloviti stadion skupaj s Fluminesejem.

Podobno uslugo so zdravstvenim službam ponudili tudi drugi brazilski klubi kot so Botafogo, Corinthians in Santos. Slike so že zaokrožile s stadiona Pacaembu iz Sao Paula, kjer so namestili 200 postelj in del objekt spremenili v začasno bolnišnico.

V Braziliji kronično primanjkuje oddelkov za intenzivno nego. Doslej je pandemija koronavirusa v tej državi še vzdržna, potrjenih je okrog 1000 okužb, umrlo pa je 25 pacientov.

