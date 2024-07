Trenutek, ko 11 metrov visok val trešči na plažo, polno turistov #video

Močan 11-metrski val je treščil na turistično plažo v Riu de Janeiru ter odplavil obiskovalce, senčnike in ležalnike brazilske plaže. Nenavaden pojav, poznan kot morilski val (ang. sneaker wave ali rogue wave), pogosto povzročijo močne nevihte. Valovi se prikradejo na plaže, kjer so obiskovalci, in jih ujamejo nepripravljene.

Ameriška znanstvena in regulativna agencija Nacionalna uprava za oceane in atmosfero (NOAA) navaja, da so tovrstni valovi potencialno smrtonosni. "Sprva je lahko od deset do dvajset majhnih valov, nato pa lahko udari velik val in obiskovalce plaže odnese v ocean," navajajo.

Na dan velikega vala se je velika nevihta vrtinčila nad Atlantskim oceanom, jugovzhodno od Ria de Janeria. Po navedbah lokalnih medijev v incidentu, ki se je zgodil novembra 2023, ni bilo poškodovanih ali žrtev. Viralni videoposnetek je sicer v javnost prišel šele nedavno.