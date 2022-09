Izredne razmere v Kanadi: na vzhodu države udaril orkan Fiona #video

Orkan Fiona je danes udaril na vzhodu Kanade. V jutranjih urah so meteorologi izdali opozorila pred ekstremnimi vremenskimi razmerami za del vzhodne obale, zaradi močnega vetra in obilnega deževja pa je bila začasno prekinjena dobava električne energije v več kot 500 tisoč gospodinjstvih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih meteorologov je orkan Fiona, ki je po pustošenju na Karibih danes dosegel vzhodno obalo Kanade, povzročil sunke vetra s hitrostjo do 140 kilometrov na uro. Samo v provinci Nova Škotska je brez elektrike ostalo več kot 400 tisoč gospodinjstev, so sporočili iz podjetja Nova Scotia Power.

Prebivalcem obalnih območij svetovali evakuacijo

Ameriški nacionalni center za orkane (NHC) je sporočil, da je središče orkana, katerega kategorijo so sicer kasneje spremenili v posttropski ciklon, trenutno na območju Zaliva svetega Lovrenca. Potem ko je nevihta zajela Novo Škotsko in Otok princa Edvarda, je udarila še po Novi Fundlandiji, vendar bo zdaj verjetno oslabela, še ocenjuje NHC.

Meteorologi so zjutraj izdali opozorila pred ekstremnimi vremenskimi razmerami za del vzhodne obale. "Pričakujemo močne sunke vetra, nevihtne valove in obilico padavin," je v obvestilu zapisal NHC. Prebivalcem obalnih območij so svetovali evakuacijo.

Nastali do 12 metrov visoki valovi

Kanadski center za orkane (CHC) je nato sporočil, da so danes na Novi Škotski in Otoku princa Edvarda zabeležili vetrove s hitrostjo do 140 kilometrov na uro in obilne padavine, obale Nove Škotske in Nove Fundlandije pa so zalili do 12 metrov visoki valovi.

Kanadski premier Justin Trudeau je pred udarom nevihte posvaril svoje sodržavljane, jim priporočil, naj ostanejo na varnem, in dodal, da bi "lahko vremenska ujma imela znatne posledice". Trudeau je odložil tudi današnji odhod na Japonsko, kjer naj bi se udeležil pogreba nekdanjega predsednika vlade Shinza Abeja, da bi ostal na tekočem in podprl vladni odziv na izredne razmere.

Fiona je dan prej obšla Bermudske otoke, od koder niso poročali o smrtnih žrtvah ali večji škodi. V Kanadi prav tako še niso poročali o smrtnih žrtvah, čas za ocenjevanje škode pa naj bi po ocenah meteorologov prišel v večernih urah ali v nedeljo, ko se bodo razmere umirile.