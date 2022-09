Ob močnih nalivih ponovno možnost poplav

Reke, ki imajo zdaj v večjem delu države malo vodnatost, bodo v nedeljo v večjem delu države začele naraščati. Ob močnejših dolgotrajnih nalivih pa lahko že v noči na nedeljo pride do poplavljanja meteornih in razlivanja hudourniških voda predvsem na širšem Primorskem ter v porečjih Kolpe, Reke in Krke.

"Ob močnejših dolgotrajnih nalivih lahko sprva v noči na nedeljo, v nedeljo zvečer in v noči na ponedeljek pride do poplavljanja meteornih in razlivanja hudourniških voda predvsem na širšem Primorskem ter v porečjih Kolpe, Reke in Krke. V noči na ponedeljek se lahko Kolpa za krajši čas razlije iz struge," so opozorili v centru za zaščito in obveščanje.

Možnost poplav predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji

Danes imajo reke malo vodnatost, na manjših rekah v severni in vzhodni Sloveniji so opazne nizkovodne razmere. Reke v porečju Ljubljanice, v zgornjem Posočju in na območju Bohinja ter Krka in Kolpa pa še ohranjajo srednjo vodnatost, a počasi upadajo, so zapisali v hidrološkem poročilu.

Reke bodo v nedeljo začele naraščati, najbolj v zahodni, južni in osrednji Sloveniji. V noči na ponedeljek bodo dosegle velike pretoke. Drugod po državi bo naraščanje rek manj izrazito, vodnatost rek bo ostala povečini srednja. V nedeljo bo povišana gladina morja. Ob dopoldanski plimi se lahko morje za krajši čas razlije po nižjih delih obale.