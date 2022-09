Vreme: dež ne pojenja, stanje meteornih voda nespremenjeno

Danes so ob Ljubljanici in Krki ter ob manjših rekah v osrednji, južni in zahodni Sloveniji mogoča razlivanja rek.

Zadnjih dvanajst ur se stanje po državi glede meteornih voda ni kaj dosti spremenilo. V večini primerov so gasilci črpali meteorne vode, odstranjevali podrta drevesa in s protipoplavnimi vrečami zavarovali vdore meteornih voda.

Danes so mogoča razlivanja predvsem ob Ljubljanici in Krki ter ob manjših rekah v osrednji, južni in zahodni Sloveniji. Kolpa bo še naprej poplavljala, so zapisali v centru za zaščito in reševanje.

Gasilci posredovali na skoraj dvesto lokacijah

Gasilci so posredovali na več kot 183 lokacijah. Aktiviranih je bilo osem poklicnih in 180 prostovoljnih teritorialnih gasilskih društev. Največ posredovanj so imeli na območjih izpostav Ljubljana, Novo mesto, Trbovlje, Celje in Postojna.

Kakšno vreme nas čaka?

Danes bo oblačno, deževno in hladno. Meja sneženja se bo spustila do okoli 1.600 metrov nadmorske višine. Padavine bodo sredi dneva od severa slabele in do večera povsod ponehale, najpozneje na jugovzhodu. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo zvečer ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Jutri zjutraj bo sveže in ponekod megleno. Čez dan bo večinoma sončno, več oblačnosti bo popoldne v severni Sloveniji. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Obeti

V noči na ponedeljek se bo prehodno pooblačilo, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo. V ponedeljek in torek bo večinoma sončno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla.