Neviht še ni konec, izdali oranžno vremensko opozorilo

Po podatkih agencije za okolje se bo nevihtno vreme nadaljevalo tudi danes. Predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji so mogoči dolgotrajni krajevni nalivi. Poplavljanje hudourniških vodotokov, zalednih in meteornih voda bo zjutraj in dopoldne zelo verjetno v porečjih Idrijce, Sore, Gradaščice in na širšem območju Ljubljane. Za pretežen del države so izdali oranžni alarm. Ponoči je bilo na terenu 87 gasilskih enot, posredovali so pri 191 dogodkih, od tega pri 32 dogodkih večjega obsega. Na več območjih v Sloveniji so v noči na petek zabeležili več kot sto litrov padavin na kvadratni meter, ponekod tudi 200, poroča Arso.